По рельсам тоже можно подешевле Закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования приняла в третьем чтении Госдума. Как сообщает «Российская газета», это нововведение позволит снизить цену билетов на 30 %. При этом возвратные билеты останутся, просто теперь законом разрешается вводить новые тарифы.

В РЖД сообщили, что пассажиры уже проявляют интерес к новому тарифу. Однако возможность купить невозвратные билеты появится только с 1 января 2019 года.



Кроме того, понятие «невозвратного» билета относится не ко всем случаям, в некоторых ситуациях получить деньги назад можно будет. Закон предусматривает следующие ситуации, при которых РЖД вернет потраченную на билет сумму: в случае внезапной болезни, травмы пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, а также в случае смерти члена семьи. Нужно будет подтвердить это соответствующими документами. Возврат будет возможен и в случае отмены поезда или задержки либо если пассажир не получил место, указанное в билете.

Автор: Отдел новостей «В»