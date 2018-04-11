Снова в очередь: нам добавят льготных билетов Ровно на шесть дней хватило льготных билетов на субсидированные перелеты для дальневосточников. Правительство России уже приняло решение выделить дополнительные полмиллиарда рублей на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в 2018 году.

Соответствующая новость опубликована на сайте Минвостокразвития.



По данным Росавиации, в этом году правительство выделило на поддержку льготных направлений авиаперевозок 3,8 млрд рублей, что вдвое меньше, чем в 2017-м. В программе задействованы семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», UTair и «Якутия». Планируется, что в этом году более 446,7 тысячи пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по данной программе, включая перелеты в пределах ДФО и перевозку детей во Всероссийский детский центр «Океан».



Как уже писал «В», в 2018 году программой субсидирования могут воспользоваться молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, и инвалиды с детства II или III группы.



Помимо этого, сегодня любой пассажир без ограничения может приобрести билеты по «плоскому тарифу» по ряду направлений, включая дальневосточное. «Плоские тарифы» – билеты с фиксированной низкой ценой, которые действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. С 2018 года «плоские тарифы» для дальневосточников ввела и авиакомпания «Россия».

Автор: Анна МИРОНОВА