Дельфийские игры пройдут под знаком Золотого моста Для каждого из регионов, принимающих творческие молодежные игры, создается особый логотип. Оргкомитет Дельфийских игр утвердил приморский логотип – Золотой мост, сообщает пресс-служба администрации края.

Напомним, что 20–25 апреля во Владивостоке впервые пройдут Дельфийские игры. Столица Приморья примет более двух тысяч участников и членов жюри, включая делегацию края – около 500 человек.



Как уже писал «В», с ноября 2017 года по февраль 2018-го во всех субъектах Российской Федерации проходили малые Дельфийские игры и отборочные туры, в которых приняли участие около 600 тысяч человек. По итогам отборов около 70 регионов направляют свои сборные во Владивосток. Таким образом, на Дельфийские игры в Приморье прибудут не менее 1500 молодых деятелей искусства. Одной из самых многочисленных станет делегация Приморского края.



В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств, среди которых фортепиано, скрипка, театр, изобразительное искусство, баян/аккордеон, саксофон, академическое, народное и эстрадное пение, классический, народный и современный танец, тележурналистика, кулинарное искусство, искусство воспитания, народные художественные ремесла и промыслы, цирк и другие.



В качестве площадок для проведения игр рассматриваются кампус ДВФУ, краевая филармония, Дальневосточная государственная академия искусств, ВГУЭС, музыкальная школа № 1 Владивостока и колледж искусств.



Сейчас в числе прочих мероприятий прорабатываются сценарии торжественных церемоний открытия и закрытия игр, которые состоятся в ДВФУ. Церемония открытия планируется на 21 апреля, закрытия – на 24 апреля.

Автор: Отдел новостей «В»