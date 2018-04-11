Приморье на гребне волны Красивейшие морские пейзажи, борьбу со стихией, спокойствие и величие моря и настоящий экстрим покорителей волн – все это смогут увидеть владивостокцы на фотовыставке «Приморский серфинг», которая открылась на днях в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж», сообщает пресс-служба мэрии.

– Выставка отображает великолепную природу нашего края. Завидные работы получились у авторов, в том числе непрофессиональных! – сказал директор «Артэтажа» Александр Городний. – Шикарное изумрудное море, парни и девушки с огнем в глазах бросают вызов разбушевавшейся стихии, ловят волну, которая разбивается на тысячи сверкающих брызг, – все это не кадры из далекой Калифорнии, с Гавайев или Бали. Это наш приморский серфинг! То, что еще несколько лет назад казалось нереальным, теперь тесно связано с Владивостоком. Для одних серфинг – экстремальный вид спорта, для других – образ жизни, но, как верно однажды было замечено, это то, что меняет тебя изнутри. Меняет через красоту природы, ее мощь, растворяет тебя в ней.



Выставка стала возможной благодаря талантливым фотографам, видеооператорам и художникам, влюбленным в море и серфинг, в Приморье и Владивосток и готовым в любую погоду исследовать, рисковать и открывать заново окружающий мир.



Свои произведения представили Юрий Смитюк, Вероника Карагода, Ольга Васильева, Юрий Еремейчик, Эдуард Адамовский, Руслан Аксенов, Роман Гвоздев, Нина Якубовская.



Время работы выставки: среда – пятница с 10 до 19 часов, суббота – воскресенье с 11 до 18 часов. Вход свободный.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН