В списках пропавших без вести больше не значится Поисковый отряд «Курган» и газета «Владивосток» разыскивают родных героя Сталинграда

Двое дальневосточников, погибших под Сталинградом, будут перезахоронены в братской могиле

Военно-патриотический поисковый отряд «Курган» из Волгограда и газета «Владивосток» разыскивают родственников Казина Григория Георгиевича 1910 года рождения, погибшего под Сталинградом в 1942 году и более 75 лет считавшегося пропавшим без вести.

О Григории Казине известно немного, в частности, то, что его жена до войны жила во Владивостоке на улице Пушкинской, 33.



А вот родные другого нашего земляка, погибшего в тех боях, Константина Михайловича Метляева уже нашлись. Его дочери скоро поедут, чтобы отдать отцу последние почести.



Чтобы родные знали



Останки бойцов-дальневосточников поисковики нашли год назад во время ежегодной экспедиции «Вахта памяти», которая проходила рядом с бывшим поселком Зеты (сейчас это поселок Северный), что расположен всего в 20 километрах от Волгограда.



В ходе Сталинградской битвы здесь шли жестокие бои. Погибло около 200 тысяч советских солдат и офицеров. Многие из них до сих пор числятся пропавшими без вести. До сих пор поисковики ежегодно находят и предают земле останки сотен, а иногда и тысяч красноармейцев.



Как рассказал «В» командир военно-патриотического поискового отряда «Курган» Алексей Медведев, весной 2017 года они обнаружили останки 11 воинов. Выяснить имена погибших им удалось не все и не сразу. У большинства не сохранились ни документы, ни «смертные» медальоны.



– Но рядом с останками мы нашли печать 760-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии. И уже потом, работая в архиве, смогли установить состав полка и узнать имена погибших, – говорит Алексей Медведев.



В списках найденных значится и лейтенант Григорий Георгиевич Казин. По базе архивных данных сайта ОБД (Обобщенный банк данных) «Мемориал» поисковики установили: лейтенант Казин, помощник начальника штаба 760-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии, призывался хабаровским крайвоенкоматом. Его супруга Слепышева Л.К. жила во Владивостоке на улице Пушкинской, 33.



– Мы хотим найти родственников погибшего, чтобы они могли приехать на его могилу, – объясняет командир поискового отряда.



«Могилу отца искали много лет»



Перезахоронение останков бойцов состоится 7 мая 2018 года на воинском захоронении в поселке Привольном Светлоярского района Волгоградской области.



В эти дни туда приедут и жители Уссурийска – дочери Константина Михайловича Метляева, еще одного нашего земляка, погибшего в боях под Сталинградом.



– Мы с сестрой уже купили билеты, чтобы поехать хоронить папу, – сообщила нам по телефону Тамара Константиновна Метляева, дочь командира 760-го полка подполковника Константина Метляева, которую поисковики отряда «Курган» нашли, обратившись в уссурийскую газету «Коммунар».



Как сообщала газета, командира полка поисковики определили по лычкам (в те годы погоны еще не носили), которые соответствовали его рангу. Командный пункт находился в небольшой ложбинке. Его сначала бомбила вражеская артиллерия, а затем фашисты добивали выживших. Об этом свидетельствуют пулевые отверстия в костях.



Как рассказала Тамара Константиновна, ее отец был кадровым военным. Служил почти все время на Дальнем Востоке. Семья часто переезжала, в том числе по Приморью. Дочь командира помнит села Галенки и Занадворовка, город Ворошилов (ныне Уссурийск). Последним местом его службы была 25-я армия управления тыла, оттуда его перевели командиром 760-го полка 208-й стрелковой дивизии. В июле 1942-го полк отправили на Сталинградский фронт.



Когда Константин Михайлович ушел на фронт, Тамаре, старшей из его детей, было всего семь лет. От отца, вспоминает она, пришло всего два письма, а потом извещение: «Пропал без вести».



Мама Тамары, Виктория Алексеевна Метляева, много лет надеялась, что муж живой, и не оставляла попыток его разыскать, писала запросы в Министерство обороны. А потом вся их семья пыталась найти хотя бы могилу отца. Даже ездили в Волгоград, на места боев, но все было безуспешно.



Тамара Константиновна рассказала «В», что волгоградские поисковики нашли третье – последнее – письмо ее отца, которое он не успел отправить. Из этого чудом сохранившегося треугольника они и узнали имя погибшего и то, что его семья жила в Уссурийске. Поэтому и обратились в уссурийскую газету в ноябре прошлого года.



По словам Тамары Метляевой, после выхода статьи она не сразу смогла поверить, что нашли ее отца. А потом набрала указанный в газете номер телефона командира отряда «Курган» Андрея Медведева. Узнав, что может приехать на перезахоронение отца, сразу стала собираться в дорогу.



– Мы с сестрой хотим приехать заранее, чтобы побывать на месте гибели отца, поучаствовать в торжественных мероприятиях, которые проходят в Волгограде в День Победы. Но самое важное для всей нашей семьи: теперь мы будем знать, где могила нашего папы, – поделилась с корреспондентом «В» своей радостью дочь полковника Метляева.



Редакция газеты «Владивосток» очень надеется, что нам удастся помочь волгоградским поисковикам разыскать и родственников Григория Георгиевича Казина, чтобы они тоже успели отдать последние почести своему отцу и деду, который через 75 лет после того смертельного боя перестал быть без вести пропавшим.

Автор: Наталья ГРЕЧИНА