Страховщикам невыгодно, а страхователям невозможно Оформление ОСАГО в Приморье – настоящий квест

Проблема с обязательным страхованием автогражданской ответственности (ОСАГО) в Приморье с каждым годом только накаляется. Недавно в редакцию «В» обратился читатель, рассказавший о трудностях с получением страховки в регионе.

«Оформление е-ОСАГО – это право, а не обязанность автовладельца»

«ОСАГО может стать самым дефицитным товаром в стране»

«Единственная законная причина отказа в оформлении полиса – представление неполного пакета документов»

По словам Константина, в этом году ни одна из крупных страховых компаний не согласилась оформить ему полис ОСАГО в бумажном виде в своем офисе – все страховщики, к которым обращался мужчина, отправляли его в Интернет – оформлять документ в электронном виде.



– Причины отказа везде разные. Звучала даже такая, что моя машина слишком старая (2001 года выпуска) для оформления полиса в стандартном бумажном виде. По словам работников одной из компаний, их фирма не страхует машины старше 2010 года выпуска, еще три компании отказали в оформлении бумаг, даже не спросив данные моего авто, – рассказал читатель «В».



С получением документов Константин мучился несколько дней, обивая пороги разных компаний и совершая звонки их представителям. В одной компании заявили, что бумажный полис оформить можно, однако для этого необходимо явиться в офис несколько раз:



– Предложили сначала прийти и написать заявление на оформление полиса. А потом, через месяц, прийти за документом вновь, – добавил мужчина. – Учитывая то, что обычно все начинают заниматься оформлением ОСАГО в последний момент, ждать своей очереди месяц невозможно.



Без хакерских способностей документы не оформишь



Поняв, что получить полис по старинке, лично посетив офис, предоставив оригиналы документов и подписав все бумаги, не получится, читатель «В» сдался и решил оформить ОСАГО в электронном виде.



Но эта процедура оказалась не так проста, как обещали сами страховщики. Зачастую сайты компаний зависают или, как и их реальные коллеги в офисах, отказываются оформлять документ без видимых причин.



– Первый полис я оформлял, вернее пытался это сделать, во владивостокском офисе одной из федеральных компаний, но только в электронном виде. Потратил много времени на заполнение всех данных, даже тех, что раньше никогда не требовались для получения бумажного ОСАГО, – продолжает свой рассказ Константин. – После того как информация прошла внутреннюю проверку и проверку в Российском союзе автостраховщиков, открылась форма для оплаты.



Казалось бы, ура! Путь завершен, и заветная бумажка скоро будет на руках. Но нет. Два дня наш герой безуспешно тыкал на кнопку «оплатить», но на сайте не происходило ровным счетом ничего – страничка просто обновлялась, и все.



– Звонки в колл-центр также не помогли решить мою проблему: два раза по полчаса ожидания и ответы сотрудников, что с сайтом нет никаких проблем, попробуйте зайти с другого браузера. Я заходил со всех браузеров, что только есть в компьютере, а также с телефонов и планшета. Не сработало. Попытки оформить документ в другой компании также не увенчались успехом: после введения заново всех данных на себя и машину я получил переадресацию на сайт РСА. Он, в свою очередь, сообщил, что оформить страховку я не могу, и порекомендовал другую компанию, название которой ни разу в жизни не слышал. Конечно, я отказался.



После нескольких дней таких мытарств Константин решил пойти по старому, проверенному, но, скорее всего, не совсем законному пути:



– Вспомнил, как много лет назад обращался к агентам, чтобы те без моего участия делали полис. Решил найти таких в 2018 году. Поиски оказались чуть сложнее, чем лет 10 назад, когда они были буквально на каждом углу. Но пара звонков по объявлениям, тысяча рублей сверху – и полис был у меня на следующий день. Один вопрос: зачем так часто менять законы и вносить поправки, если для рядовых граждан процесс оформления документов только усложняется, а единственный простой способ все тот же, что и 10 лет назад? – подытожил свой рассказ читатель «В».



Послали по букве закона?



Корреспондент «В» прошел по пути читателя и обзвонил страховые компании, отказавшие владельцу старой машины. Все страховщики в один голос заявляют: наш отказ законен, такая возможность прописана в законе.



За разъяснениями по сложившейся ситуации корреспондент «В» обратился в пресс-службу Центробанка, который курирует страховые компании. Как и следовало ожидать, действия организаций, отказывающих в оформлении полиса ОСАГО, незаконны.



– Все страховые компании, имеющие соответствующую лицензию, обязаны заключать договоры ОСАГО с автовладельцами как в электронном виде, так и при личном визите в офис страховщика, – рассказали в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России. – Отказ в оформлении полиса по любым причинам, за исключением представления неполного пакета документов владельцем машины, незаконен. Если автовладелец представил страховщику все необходимые документы, то страховая компания не имеет права отказать ему как в выдаче бумажного полиса ОСАГО, так и в оформлении электронного полиса ОСАГО.



При этом, добавили в пресс-службе банка, заключение договора ОСАГО в электронном виде – это право, а не обязанность страхователя (автовладельца). Бумажный полис на привычном бланке строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства.



Почему не страхуем?



Ежегодно Российский союз автостраховщиков (РСА) публикует рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов. По итогам 2017 года Приморский край вышел из пограничной желтой зоны в красную. Такое падение в рейтинге означает, что в нашем регионе активизировались разного рода аферисты в сфере автострахования. Конечно, такое положение дел невыгодно самим страховым компаниям.



Средняя выплата в регионе выросла за год на 20 тысяч рублей и составила более 91,8 тысячи рублей. В то время как в среднем по стране она составляет 78,3 тысячи рублей.



– Зачастую высокие выплаты спровоцированы автоюристами, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП, а затем обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба. В результате таких мошеннических действий в карманах недобросовестных автоюристов оседает в разы больше денег, чем должна заплатить страховая компания, – сообщил президент РСА Игорь Юргенс.



Уровень выплат с учетом РВД (расходы на ведение дела страховой компании) показывает результат 129 %. Это означает, что страховщики ОСАГО на каждые 100 рублей собранной премии выплачивают 129 рублей, а значит, присутствовать на рынке им просто невыгодно.



– Ситуация в ОСАГО близка к критической. Еще пара кварталов в таком режиме – и ОСАГО станет самым дефицитным товаром в стране. Очевидно, что ситуацию необходимо менять радикально, путем перехода к новой системе тарификации, где аккуратные водители не платят за аварийных, – отметили в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».



Куда жаловаться?



Жаловаться на отказы страховщиков в выдаче ОСАГО, равно как и на неработающий сайт, где оформляется е-ОСАГО, однозначно надо. В Банке России дали подробную инструкцию, которая поможет наказать компанию и получить полис.



Все жалобы россиян, связанные с автострахованием, принимаются на официальную почту Банка России: fps@cbr.ru; также можно заполнить электронную форму в интернет-приемной Центробанка.



Что касается отказа в оформлении бумажного полиса в офисе, то страхователю необходимо получить доказательство отказа. Это может быть письменный отказ страховщика или показания свидетелей (не являющихся близкими родственниками страхователя), аудио- или видеосъемка.



При некорректной работе сайта страховщика, которая мешает оформлению полиса ОСАГО в электронном виде, к обращению необходимо приложить скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании (начало оформления полиса е-ОСАГО).



– Банк России проводит мониторинг ситуации с продажами ОСАГО. Все жалобы потребителей, поступающие в Банк России, в обязательном порядке рассматриваются, в случае необходимости в страховую компанию направляются запросы, на которые страховщики реагируют. Если страховщик не делает этого или не выполняют закон в части продаж полисов ОСАГО, то Банк России применяет меры надзорного реагирования, – добавили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Автор: Анна МИРОНОВА