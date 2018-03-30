Бизнес в Приморье реже проверяют, но сильнее наказывают Каждая вторая проверка предпринимателей в крае завершается штрафом

Основными препонами для бизнеса в регионе по-прежнему являются вопросы выделения земли и аренды, доступ к финансовым ресурсам и неповоротливость чиновников. Несмотря на эти препятствия, в прошлом году в Приморье выросло количество субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщила в ходе ежегодного отчета о своей деятельности на заседании краевого парламента уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина.

По словам бизнес-омбудсмена, на 1 января 2018 года в крае зарегистрировано 118452 субъекта предпринимательской деятельности, что на 5,4 процента больше, чем годом ранее. Приморье продолжает оставаться лидером на Дальнем Востоке по этому показателю – на его территории работает 36,5 процента субъектов малого и среднего бизнеса региона.



Тем не менее, давая оценку деловому климату в крае, Марина Шемилина сообщила, что количество жалоб и обращений, направленных приморскими предпринимателями в ее адрес в прошлом году, не уменьшается. В 2017 году к бизнес-уполномоченному поступило 390 таких обращений. Причем чаще всего – в 53 процентах случаев – к решению своих проблем ее привлекали представители торговли и сферы услуг, так как именно в этих отраслях экономики сосредоточено наибольшее количество компаний малого и среднего предпринимательства.



Кроме того, продолжился рост заявлений от предпринимателей, занятых в туристической отрасли (8 процентов), в области строительства, геодезических и проектных работ (около 9 процентов).



В основном жалобы делового сообщества касались проблем, возникающих в сфере земельных и арендных правоотношений. В сумме их доля составила 24 процента. По-прежнему предприниматели были не удовлетворены действиями или бездействием должностных лиц органов власти (9,5 процента), контрольно-надзорных (6 процентов) и правоохранительных органов (5 процентов).



В пользу заявителей было решено 60 процентов рассмотренных по существу обращений. По словам Марины Шемилиной, в результате положительно решенных жалоб бизнес смог сохранить порядка 2-3 млрд рублей уже вложенных средств и 239 рабочих мест, а консолидированный бюджет края – поступления в доходную часть в виде налогов и сборов в сумме около 10 млн рублей.



«Благодаря восстановлению нарушенных прав предпринимателей в экономику края также будет привлечено порядка 8,9 млрд рублей инвестиций», – отметила Марина Шемилина в своем докладе.

Пора снизить нагрузки



Представляя рейтинг системных проблем, выявленных в ходе анкетирования предпринимателей, бизнес-омбудсмен в первую очередь упомянула высокие тарифы на тепловую и электрическую энергию и налоги. Также в числе трудностей, препятствующих ведению своего дела, предприниматели указывают введение онлайн-касс, снижение покупательской способности, дорогие кредиты и проблемы с оформлением земельных участков.



«Влияние контрольно-надзорной деятельности на состояние бизнес-климата в Приморье в 2017 году приобрело иное звучание. Жалобы поступают не на сами проверки, а на необоснованно высокие размеры штрафных санкций и чрезмерные нормативные требования, обязательные для исполнения», – обратила внимание депутатов уполномоченный по защите прав предпринимателей.



Согласно докладу Марины Шемилиной, по итогам прошлого года органы прокуратуры, федеральные и исполнительные органы власти провели в крае свыше 9,2 тысячи проверок и назначили административных штрафов на сумму более 100 млн рублей. При этом общее количество проверок по сравнению с 2016 годом снизилось на 40 процентов, а штрафная нагрузка увеличилась на 30 процентов.



«Ежедневно контрольно-надзорными органами края проводилось как минимум 38 проверок. Каждая вторая из них заканчивалась предъявлением штрафных санкций на сумму в среднем 21 тыс. рублей», – сообщила Марина Шемилина.



Также, по словам бизнес-омбудсмена, в прошлом году выросла доля зарплат в конвертах.



– Сегодня, по оценке Минфина, теневая зарплата составляет от 20 до 40 процентов в сравнении с белой, – сообщила она. – Назрела необходимость снижения нагрузки для компаний в части страховых взносов. Это особенно актуально для северных территорий, где нагрузка на зарплатный фонд еще выше. Когда минимальный размер оплаты труда (с 1 января 2018 года МРОТ в Приморском крае составляет 9489 рублей. – Прим. ред.) будет приравнен к прожиточному минимуму (в Приморье на 1 января 2018 года – 12,397 рубля. – Прим. ред.), мы получим новую волну обращений от предпринимателей.



Для решения озвученных проблем, мешающих развитию предпринимательской деятельности, а также для улучшения инвестиционного климата в Приморье бизнес-омбудсменом подготовлено 57 предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Из них более 20 инициатив касаются корректировки краевого законодательства, к совместной работе над которым уполномоченный по защите прав предпринимателей призвала депутатский корпус.



Менять менталитет



Доклад Марины Шемилиной вызвал у законодателей много вопросов. Один из парламентариев обратил внимание на проблемы, возникшие у предпринимателей в результате принятия Генерального плана Владивостока. По словам бизнес-омбудсмена, в конце прошлого года она получила порядка 25 обращений, касающихся нестыковок плана развития города с существующими планами бизнеса.



– Так, земельные участки, которые ранее были предназначены под строительство (а предприниматель уже находился на этапе получения технических условий, то есть успел потратиться на проект), были перенесены стратегией в транспортную зону, где строить нельзя. В таких случаях права предпринимателей удалось отстоять, – отметила Марина Шемилина.



Другой депутат поинтересовался у бизнес-омбудсмена, что мешает развитию малого и среднего бизнеса и что необходимо предпринять законодателям для улучшения делового климата в крае. Как отметила Марина Шемилина, помимо земельных и арендных вопросов существует проблема высоких кредитных ставок, доступа предпринимателей к финансовым ресурсам. Сейчас обсуждается вопрос о создании в Приморье краевой микрокредитной организации, которая бы давала ссуды бизнесу с максимально взвешенным процентом. В каком виде и в какой форме эта организация будет существовать, пока не определено.



Серьезными препонами для роста активности частного капитала остаются бюрократия и неповоротливость столоначальников.



– Нужно менять полностью подход и менталитет чиновников, которые общаются с бизнесом, – считает Марина Шемилина. – Когда ко мне приходит предприниматель и говорит, что он записался на прием к профильному чиновнику 275-м в очереди, что тут можно сказать?..

Автор: Евгений СИДОРОВ