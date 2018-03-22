А на столбе-то вон чего написано… «Столбовые романы» – первая персональная выставка дальневосточного поэта, музыканта, ученого-филолога Евгения Еремина, творящего в стиле «литературный стрит-арт» – на границе вербального и визуального, открылась в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж».

«Столбовые романы» – не то чтобы новый вид литературы, но как минимум знак нынешнего времени, когда далеко не все хотят читать, а общение между людьми подчас заменяется посылкой смайликов в мессенджерах. Уловив эту тенденцию, Евгений Еремин и дружески высмеял, и философски осмыслил ее, создав «роман», состоящий только из заголовка и пары слов, а то и – как в романе «Фейсбук» – набора смайликов. Свои «опусы» он разместил в большом зале «Артэтажа», хотя, по его словам, идеально они смотрелись бы именно на столбах – как объявления, коими оклеены те самые столбы…



– Выставку мы открываем спустя ровно 100 лет после того, как был опубликован легендарный Декрет № 1 о демократизации искусств (заборная литература и площадная живопись), в котором его авторы – вожди русского футуризма Маяковский, Бурлюк и Каменский отменили «проживание искусства в кладовых, сараях человеческого гения – дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах» и провозгласили освоение им принципиально новых пространств – домов, заборов, крыш, улиц, поверхностей автомобилей, экипажей, трамваев и одежды граждан, – говорит директор муниципального центра современного искусства «Артэтаж» Александр Городний. – 15 марта 1918 года, в день публикации декрета, в «Газете футуристов» произошла и первая расклейка стихов и вывеска картин на улицах Москвы. Электрический ток искусства сорвался с катушек, покинул спокойное русло привычных проводов и вылился на улицы и площади городов, принимая причудливые формы, образуя новый полюс притяжения – паблик-арт, стрит-арт, акционизм, перформанс…



«Столбовой роман» Евгения Еремина – это современный вариант того, о чем 100 лет назад говорили футуристы: минималистское произведение, предназначенное для прочтения в контексте открытого пространства.



Свой первый «столбовой роман» автор наклеил на столбы в родном Благовещенске в 2008 году. Он назывался «Страх» и состоял всего из одной строки «А ить мы жить-то боимся…». Сейчас романов уже более 70. Их «читали» в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Токио, Пекине, Нью-Йорке, Париже, Лиссабоне…



– В муниципальном центре «Артэтаж», – говорит Александр Городний, – впервые «опубликовано» полное на сегодня собрание «столбовых романов». Впервые их можно будет увидеть-прочесть в одном месте и все сразу.



Наша выставка станет открытой площадкой для лекций, круглых столов и широких дискуссий о социологии искусства, генезисе стрит-арта, акционизма, перформанса, современных представителях этих направлений в отечественном культурном ландшафте, о вовлечении актуальных форм искусства в важнейшие сферы социальной жизни.

Под эгидой Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» и АТАПРЯЛ в рамках выставки запланированы круглые столы и мастер-классы для иностранных студентов и преподавателей кафедры РКИ ДВФУ, скайп-конференции с ведущими учеными-исследователями современной авангардной литературы и искусства – Дарьей Суховей, Данилой Давыдовым, Юрием Орлицким.



По инициативе руководства Владивостокской библиотечной системы первой городской молодежной библиотеки «БУК» и литературного шоу-проекта «Кот Бродского» пройдут конкурсы-перформансы на написание лучшего синопсиса/логлайна к «столбовым романам».

Автор: Отдел новостей «В»