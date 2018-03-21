Зря вы подняли руку на советского офицера… С 1980-го по 1986 год заместителем командующего 10-й оперативной эскадрой был контр-адмирал Анатолий Макаренко. Сейчас он проживает во Владивостоке. В беседе с корреспондентом «В» Анатолий Витальевич вспомнил два эпизода одного из своих боевых походов в Индийский океан.

– Это случилось осенью 1981 года на ракетном крейсере «Севастополь», незадолго до того переведенном на Тихоокеанский флот с Северного. Я, тогда еще в чине капитана 1-го ранга, был руководителем похода.



Мы нанесли визит вежливости на Шри-Ланку и отправились к йеменскому острову Сокотра для участия в совместных учениях с кораблями 8-й оперативной эскадры. Но в какой-то момент поступил срочный приказ: изменить курс и немедленно выдвигаться к Сейшельским островам. Там была предпринята очередная попытка государственного переворота. Требовалось своим присутствием и демонстрацией советского флага и боевой мощи корабля оказать поддержку местным властям.



Дело в том, что президент Франс-Альбер Рене был марксистом и пытался построить в республике социализм. Естественно, он делал ставку на СССР, Кубу, африканские страны социалистической направленности. Чуть ли не каждый год на деньги разведок США и Великобритании его пытались свергнуть.



В тот год из ЮАР на Сейшелы прилетел частный самолет с разномастными по национальности наемниками. Бдительный полицейский в аэропорту обнаружил у прилетевших оружие в сумках с двойным дном. Завязалась перестрелка, полицейский погиб, бандиты были вынуждены вылететь обратно. Ситуация в столице страны Виктории была крайне напряженной, местные участники переворота ждали очередной помощи из-за рубежа.



В этот момент к Виктории и подошел «Севастополь». На борт поднялся наш чрезвычайный и полномочный посол Михаил Орлов. Он рассказал о тревожной обстановке на островах и попросил содействия.



Я на свой страх и риск отправил на берег несколько групп безоружных моряков – по пять человек во главе с офицером. И в первый же вечер с одной из таких групп затеяли конфликт немцы с французами. Наши ребята пытались сгладить напряженность, пока кто-то из иностранцев явно из провокационных побуждений не ударил советского офицера. Вот это они зря сделали. Потому что им тут же накостыляли по шее. Да так, что по всей Виктории тут же пронесся слух: «Русские в городе!» И это моментально отбило у повстанцев всякое желание устраивать переворот.



На Сейшелах военные США имели станцию слежения, и, пока наш корабль стоял в порту, американцы ни разу не вышли в город. Вот так, одним махом русские моряки и свою честь отстояли, и спасли республику от диктатуры.



Зато для местного населения, натерпевшегося от британцев за годы колонизаторского правления, мы стали героями. Моряков одаривали фруктами, сладостями, несли другие подарки. А мне на борт принесли два ящика водки «Московской» по 0,75 литра. Где они ее только взяли на бескрайних просторах Индийского океана? Я стал отказываться, а посол наш, дипломат опытный, говорит: «Берите, в дальнем походе пригодится». И ведь оказался прав! По рекомендации главного штаба ВМФ СССР мне пришлось дважды устраивать приемы для первых лиц Виктории. Гости советского корабля остались довольны, социалистическая направленность островного государства сохранялась, а американцам отказали в создании там военной базы…



Потом отправились мы к берегам Йемена и Египта. По пути приходит шифрограмма: на советской атомной подлодке Северного флота, которая несла дежурство в Индийском океане, тяжелую травму получил командир БЧ-5. Требовалась срочная хирургическая помощь. Наш крейсер ближе всех. А в океане сильнейшее волнение. Пришвартоваться друг к другу невозможно. Эвакуировать раненого на крейсер не получится. Как поступить?



На субмарине старшим на борту находился мой давний приятель по службе на Кольском полуострове капитан 1-го ранга Олег Фалеев (впоследствии вице-адмирал, командующий 2-й флотилией подводных лодок и начальник штаба ТОФ). Договорились с ним, что на вертолете отправлю к ним нашего хирурга капитана медицинской службы.



На Ка-29 доставили врача к лодке, на тросе в кресле спустили его на борт. Но он от сильной качки тут же улетел в воду. Подводники вытащить на борт его не могут, доктор уже теряет силы. И тут свое мастерство проявил летчик. Он виртуозно маневрировал над волнами, пока обессилевший хирург не ухватился за кресло. В общем, высадили его на борт подлодки снова, он благополучно прооперировал пострадавшего. Спас ему жизнь. Через трое суток мы забрали врача на крейсер…