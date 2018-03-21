Ошибка резидента? Поверив в обещанную законом поддержку бизнеса, предприниматели несут убытки

На недавней встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко представители малого и среднего бизнеса выказывали недовольство работой департамента земельных и имущественных отношений. По словам предпринимателей, чиновники тормозят развитие бизнеса в регионе, зачастую безосновательно отказывая в аренде пустующих земельных участков или не продлевая уже существующие договоры аренды без объяснения причины.

При этом от ворот поворот получают не только «рядовые» бизнесмены, но и резиденты свободного порта Владивосток, которые имеют право на предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов (согласно п. 33 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ). Андрей Тарасенко признал, что к данному ведомству действительно много вопросов.



Китайцы хотели вложить юани



Как рассказал «В» генеральный директор копании ООО «Резидент ДВ» Сергей Чекулаев, на создание предприятия его сподвиг Федеральный закон № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», принятый в июне 2015 года. Закон гарантировал преференции и налоговые льготы индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям со статусом резидента порто-франко Владивосток. Именно тогда у Чекулаева появилась идея построить завод бутилированной воды в Надеждинском районе. На питьевую воду всегда спрос. А рынки сбыта есть в Китае, Сингапуре и Южной Корее, где всегда проблемы с питьевой водой. За рубежом «резиденты» нашли оптовых покупателей, в России – инвесторов, готовых профинансировать реализацию проекта.



На арендованном земельном участке в селе Вольно-Надеждинском Чекулаев пробурил скважину глубиной в 70 метров. Вода в ней оказалась кристальной чистоты, что подтверждает заключение Роспотребнадзора по Приморскому краю.



После юридической регистрации ООО «Резидент ДВ» заключило соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ») и 21 марта 2017 года получила статус резидента свободного порта Владивосток. Согласно бизнес-плану, утвержденному АО «КРДВ», объем капитальных инвестиций в перспективное дело составлял более 47 млн рублей. Китайцы, кстати, тоже предлагали вложить свои юани в строительство и оснащение завода. Взамен они хотели получить российскую воду.



– Наш бизнес-план рассчитан на 10 лет, полная окупаемость проекта – 3 года. Прогнозируемая прибыль – от 500 тысяч рублей в месяц. Производство предусматривало линию розлива воды в пластиковую тару. Оборудование планируем приобрести в России и в Китае. На заводе и в смежных процессах, в том числе и во Владивостоке, будет задействовано не менее 50 человек, большинство из них – жители Надеждинского района, где острая нехватка рабочих мест. А рабочие места – это отчисления в различные фонды плюс налоги в бюджет района и края, – рассказывает гендиректор «Резидента ДВ».



Зачем суетились чиновники?



Начало благим намерениям было положено. Оставалось дело за малым – получить в аренду земельные участки, на которых «Резидент ДВ» планировал разместить производственные и административные здания в селе Вольно-Надеждинском и во Владивостоке. И здесь нашла коса на камень. Департамент земельных и имущественных отношений отказал резиденту в аренде трех земельных участков в краевом центре на улице Камской.



Один из этих участков до января 2017 года находился в аренде у другого предпринимателя, затем по договору переуступки права пользования перешел к «Резиденту ДВ». Этот факт засвидетельствован в Едином государственном реестре налогоплательщиков. От предыдущего арендатора остался павильон-времянка из сэндвич-панелей, в котором когда-то продавали автохимию. И все бы ничего, только капитальное строительство на этом клочке земли запрещает вид разрешенного использования данной территории. В августе прошлого года Чекулаев обратился в департамент с просьбой сменить вид использования участка – с торговли на капстроительство. Департамент просьбу удовлетворил, но новый договор аренды участка «Резидент ДВ» не получил. При этом письменных отказов и разъяснений в адрес предприятия не направлялось. Госорган отделался молчанием. Отсюда вопрос: для какой тогда надобности суетились его чиновники, перепрофилируя земельный участок, когда могли сразу отказать? Ответ повис в воздухе.



А департамент против



Предприниматели полагают, что препоной в данной ситуации стал соседний земельный участок на улице Камской, 1, свободный с ноября 2016 года после окончания срока договора аренды с другим арендатором. Когда же «Резидент ДВ» захотел получить в аренду пустующий клочок земли без аукциона (а Федеральный закон «О свободном порте Владивосток», напомним, это разрешает), ему отказали. Оказалось, что департамент проявил инициативу и пролонгировал договор аренды искомого участка с прежним арендатором. В то время как автоматическое продление аренды освободившегося участка без торгов незаконно – согласно поправкам в Земельный кодекс РФ.



Федеральная антимонопольная служба по Приморскому краю, куда «Резидент ДВ» обратился с жалобой, поддержала бизнесменов. УФАС полагает, что департамент, отказав резиденту порто-франко в аренде данного земельного участка, нарушил не только ФЗ «О свободном порте Владивосток», но и закон о защите конкуренции. По данным фактам и в связи с невыполнением предупреждения краевым УФАС было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении департамента. В данный момент разбирательство не закончено.

Несем убытки, но строить нельзя



Еще на один камень преткновения «Резидент ДВ» наткнулся на третьем – пустующем и заросшем бурьяном – участке на той же улице. И попросил эту территорию на использование без аренды для благоустройства: очистки от мусора и кустов. Такая форма взаимоотношений между госорганом и арендатором допустима. Департамент не возражал, но предупредил: здесь находится газопровод предприятия ООО «Газпром межрегионгаз». И пока его вышестоящая организация АО «Газпром Газораспределение ДВ» не даст добро на использование испрашиваемого участка, его нельзя сдавать в аренду.



Прошло уже больше полугода, как Сергей Чекулаев направил соответствующий запрос газовщикам (хотя это должен был сделать госорган, как землевладелец), но ответ до сих пор не получен. И нет уверенности, что они вообще откликнутся.



Сегодня из-за подвешенной ситуации с арендой земли ООО «Резидент ДВ» находится между молотом и наковальней. С одной стороны упирается департамент земельных и имущественных отношений, игнорируя предписания антимонопольного ведомства и закон «О свободном порте Владивосток», с другой – давит АО «Корпорация развития Дальнего Востока», требуя соблюдения сроков выполнения бизнес-плана.



– Согласовывая бизнес-план с «КРДВ», мы предоставили три свободных земельных участка на территории Надеждинского района и три во Владивостоке. Корпорация их проверила и дала положительное заключение проекту. С того дня прошел год, но до сих пор мы не можем приступить к работе. А у нас жесткий график реализации проекта, каждый год расписан поквартально. Сегодня есть инвесторы, готовые вложить деньги, есть оборудование, которое можно купить, есть проекты зданий, которые нужно построить. Мы уже трудоустроили несколько человек, они получают зарплату. У нас убытки в 4 млн рублей, но начать строительство мы не можем! Наш представитель каждый вторник ходит в департамент земельных и имущественных отношений. И не может попасть на прием к его директору. Он принимает один раз в месяц и всего два часа – с трех до пяти. Запись к нему за два дня, во вторник. Но записаться невозможно: огромные очереди. Предпринимателей с такими же проблемами много, – возмущается Сергей Чекулаев.



Резидентство – мыльный пузырь?



По его словам, на сегодняшний день статус резидента оказался дутым дорогостоящим пузырем. Для чего компания его получала, непонятно. Причем небесплатно. Выход у «Резидента ДВ» один: доказывать свою правоту в суде. Иначе из-за невыполнения бизнес-плана и отсутствия инвестиций можно лишиться статуса резидента порто-франко Владивосток.



– А откуда бы инвестициям взяться, если у предприятия нет земли? – разводит руками гендиректор ООО «Резидент ДВ».

Автор: Сергей КОЖИН