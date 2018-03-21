Высокие технологии требуют и высоких квот Приморские депутаты обсудили ситуацию с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи в крае

Более 11 тысяч жителей Приморья получили в прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в краевых клиниках. В регионе давно научились делать операции мирового уровня. Однако загрузка медицинских центров, оказывающих подобные услуги, уже сейчас позволяет увеличить прием пациентов на несколько тысяч человек. Вопрос в объеме государственного квотирования.

С ситуацией в самой технологичной области здравоохранения разбирались депутаты социального комитета Законодательного собрания Приморского края.



Площадкой для проведения выездного заседания был избран медицинский центр ДВФУ.



Можем лечить больше



Открывая рабочую встречу, председатель социального комитета Игорь Чемерис отметил, что деятельность учреждений здравоохранения и их кадровое обеспечение постоянно находятся в повестке приморских законодателей. Статистика обращений граждан и анализ ситуации с оказанием высокотехнологичной медпомощи в последние годы выявили ряд проблем, к решению которых подключились парламентарии.



В настоящее время финансирование ВМП осуществляется за счет федерального бюджета и средств обязательного медицинского страхования (ОМС). По ОМС высокотехнологичную помощь оказывают 26 медицинских организаций. Медпомощь, не включенную в базовую программу ОМС, предоставляют два федеральных медицинских центра и два краевых лечебных учреждения.



По данным департамента здравоохранения, за последние три года объемы ВМП в Приморье выросли: если в 2015 году ее получили около 8,5 тысячи пациентов, то в 2017-м – уже более 11,3 тысячи. Но при этом, как отметил депутат Сергей Слепченко, количество заявок от пациентов, нуждающихся в такой помощи на территории Приморья, превышает объем выделенных квот. Да и финансовое обеспечение этого вида помощи в течение нескольких лет остается примерно на одном уровне. Как результат, в листе ожидания – более двух тысяч человек, из них половина ждет возможности лечиться в федеральных клиниках за пределами края.



Как рассказал депутатам главный врач медцентра ДВФУ Олег Пак, в настоящее время загруженность клиники составляет только 70 %.



– Самая большая проблема – недостаточность объемов выделяемых федеральных средств. Наш максимум – 10 тысяч операций в год, мы же выполняем только 7 тысяч операций. В последние годы количество пациентов, получающих высокотехнологичную помощь, растет и то государственное задание, которое нам дают, мы выполняем. Но наши возможности позволяют лечить на 30 процентов пациентов больше, – подчеркнул он.



Более того, как отмечают специалисты, государственное задание на оказание ВМП по видам, не включенным в базовую программу ОМС, для медцентра ДВФУ ежегодно снижается. Если в 2014 году Министерством образования и науки РФ было утверждено 3149 квот (85 % от поданной заявки), то в 2017-м – всего две тысячи. Это чуть более половины от поданной заявки. В результате пациенты вынуждены ждать госпитализации по нескольку месяцев, в очереди сейчас более тысячи человек.



Руководство медцентра и университета уже предлагало профильным министерствам (пока безуспешно) апробировать на Дальнем Востоке пилотный проект «Квота за пациентом», который позволит жителям региона получать медпомощь, не выезжая за его пределы, а медицинским организациям – получать финансирование из федерального бюджета по факту оказания помощи.



Эта инициатива обсуждалась и во время недавнего визита в медцентр ДВФУ председателя ЗС ПК Александра Ролика и Игоря Чемериса. Как отметил спикер краевого парламента, качественная и доступная медицинская помощь – важная составляющая для создания комфортных условий проживания на территории региона.



Где медицина, там жизнь



Еще несколько пробелов в организации ВМП озвучила Светлана Сотниченко, главврач ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства». Она рассказала о необходимости увеличить стоимость квоты по профилю «Нейрохирургия».



– К нам часто обращаются люди с патологией позвоночника: травмы, дистрофии и так далее, – пояснила она. – Такие люди, как правило, нуждаются в двухэтапной операции по стабилизации позвоночника и установке имплантов. А квота предусматривает только один этап операции. То есть человек ложится на операционный стол, проходит операция, потом реабилитация, а потом снова требуется квота на второй этап операции. Хотя обе операции нужно делать одновременно.



Более того, специалисты отметили, что в Приморье созданы все условия для развития такой высокотехнологичной отрасли медицины, как трасплантология. По их словам, главная задача – закупить оборудование. Но сделать это можно только при наличии целевых средств.



Позицию медиков разделяют и депутаты.



– В первую очередь надо создать преференции для дальневосточников, чтобы закрепить здесь тех, кто еще не уехал, особенно молодежь. Потом уже думать об инструментах, которые позволят привлекать сюда людей. Мы подытожим информацию, прозвучавшую на заседании комитета, обратимся в Совет законодателей Дальнего Востока за поддержкой, потому что убеждены в том, что, имея на территории края такое уникальное учреждение, как медцентр ДВФУ, необходимо более эффективно использовать его потенциал, в том числе на благо жителей всего Дальнего Востока, – подчеркнул Игорь Чемерис.



По итогам заседания комитет решил подготовить ряд обращений, в том числе в Минобрнауки, по вопросу увеличения объема оказания высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медстрахования, для медицинского центра ДВФУ. Этот вопрос будет вынесен на очередное заседание Законодательного собрания в марте.

Автор: Евгений СИДОРОВ