На призыв государства откликнулись Жители Приморья выдали действующему президенту беспрецедентный для себя кредит доверия

Выборы президента России состоялись. 18 марта граждане поставили точку в долгом электоральном марафоне. С огромным перевесом победил действующий президент (более 76 % голосов избирателей по стране), и свою лепту в эту победу внесло Приморье (более 65 % проголосовавших). Результаты Владимира Путина во Владивостоке хоть и ниже общероссийских, но значительно выше, чем шесть лет назад, на предыдущих президентских выборах.

Выводы из прошедшего в воскресенье голосования попытались сделать эксперты авторской программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».



Совсем другая кампания



– Эта президентская кампания была особенной и по-своему интересной, – отметил политолог Павел Наливайко. – Центральным ее моментом стала работа государства по повышению явки. Власти пытались максимально увлечь население политической жизнью. Сделали то, что должна делать любая уважающая себя демократическая страна, и на достойном уровне. Выбран правильный, на мой взгляд, курс на повышение качества политической культуры населения.



По мнению эксперта, несколько кандидатов, представлявших разнообразный политический спектр, внесли в процесс определенную интригу.



– Если говорить о самой кампании и о том, как кандидаты ее отработали, то она была спокойной, но оппозиционные кандидаты отработали ее на двоечку, – считает Павел Наливайко. – И вот почему: оппозиция всегда боролась за явку. Говорили, мол, если будет высокая явка, мы победим. В этот раз государство само пошло на то, чтобы сделать явку максимально высокой, но оппозиция никак не проявила себя при работе с электоратом. Не было ни продуманной визуальной кампании, не было адекватного представления программ. Даже дебатами, за которыми следила вся страна, они толком не воспользовались. Павел Грудинин позволил себе оттуда уйти, Владимир Жириновский снова позволил себе ругань и т. д. В итоге программные аспекты до электората не были донесены.



Владивосток оценил результат



Эксперты взялись сравнить президентские кампании 2012-го и 2018 годов.



– В 2012-м выборы выпали на время, когда заканчивались все стройки объектов саммита АТЭС, – напомнил Андрей Калачинский. – С тех пор прошло шесть лет. Интересно, как жители приморской столицы оценили личный вклад президента в развитие города. Лично я увидел, что Владивосток не только показал хорошую явку, впервые в нашем городе так значительно вырос процент голосующих за действующего президента.



– Приморье, как и вся страна, выбрало президента, и Владивосток, вопреки некоторым ожиданиям, внес достаточно весомый вклад в общекраевой результат, – отметил Александр Шемелев. – Если сравнивать нынешние результаты Путина в городе с предыдущими, то они увеличились примерно на 25 %. В 2012 году за Путина проголосовали 133 тысячи владивостокцев. На этих выборах – почти 162 тысячи. В этом плане приморская столица удивила всех. За неделю до 18 марта делались прогнозы, что явка будет лишь около 50 % и за Путина проголосует половина пришедших на участки.



Почему эти прогнозы не подтвердились? Первым делом нужно поблагодарить самих избирателей. Их активность была удивительной. Люди не просто шли на выборы, они радовались этому. Они откликнулись явкой на усилия государства, которое действовало без административного давления, просто делало все возможное, чтобы сам процесс был максимально комфортным и честным. Была проведена большая разъяснительная работа, облегчен порядок голосования для тех, кто живет не по прописке, людям дали право выбора участка для голосования через МФЦ или сайт Госуслуги.



Еще один показательный момент упомянул Андрей Калачинский.



– Раньше оппозиционные кандидаты, получив скромный процент, могли посетовать на маленькую явку, – сказал он. – Дескать, пришло бы больше людей, они бы получили больше голосов. Здесь же явка была выше, а коммунисты, например, получили за своего кандидата голосов меньше, чем шесть лет назад, когда выдвигался лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



По мнению Александра Шемелева, Владивосток в политическом смысле постепенно приближается к среднестатистическим по стране результатам.



– У нас уже не происходят никакие электоральные аномалии, – подчеркнул он. – В этом смысле мы становимся обычной прогнозируемой территорией, от которой не стоит ждать сюрпризов. И это хорошо.



Добавлю, что в 2012 году бытовало некое утилитарное представление: если государство сделало серьезные инфраструктурные вливания в территорию, то граждане, живущие на ней, должны откликнуться и сказать что-то вроде «как же красиво у нас стало, дайте нам бюллетени, мы пойдем голосовать за действующую власть». Это представление ошибочное. Люди голосуют, когда видят и осознают результат. В 2012-м люди у нас этого результата не видели и не осознавали. Но потом стало очевидно, что государство не просто «подарило» владивостокцам три моста. Стало очевидно, что все объекты саммита – это начало системного развития Дальнего Востока. Последовала масса государственных программ, проектов и т. д. Поэтому приведение Владивостока в порядок перед саммитом АТЭС – это символический акт. А дальше пошла программная политика. И люди это оценили.



Почему оппозиционеры не добились успеха



Одновременно Приморье стало третьим регионом в России по поддержке Павла Грудинина. Здесь за него проголосовало более 20 %, хотя в среднем по стране он взял 11–12 %. Возникла любопытная ситуация, когда увеличивается и количество людей, поддерживающих действующего президента, и процент тех, кто считает, что стране нужно менять курс.



– В абсолютных показателях Грудинин набрал меньше голосов избирателей, чем Зюганов в 2012 году, – подчеркнул Александр Шемелев. – Более того, эксперты впервые за 10 лет фиксируют отрицательную динамику у коммунистов. Это важно, потому что ядерный электорат, который есть у каждого кандидата, как правило, не меняет своих предпочтений. Любопытно, что при возросшей явке основной прирост получил как раз Владимир Путин, а оппозиционный кандидат, наоборот, показал отрицательную динамику.



– Грудинин был интересен на старте президентской кампании, – считает Павел Наливайко. – Все эксперты предрекали ему до 30 % голосов при грамотно выстроенной кампании: он хоть и выдвинулся от КПРФ, но является беспартийным, и у него есть наглядный пример работы – совхоз имени Ленина. Понятно, что части электората, живущей на селе, такой образ оказался близок. В городах же Грудинин получил мало поддержки. У нас коммунисты потеряли в первую очередь за счет Владивостока – минус 8 тысяч голосов по сравнению с 2012 годом.



По словам экспертов, именно города показали лучший результат и по явке, и по голосованию за Путина.



– Избирателю в крупных населенных пунктах более доступен информационный ресурс, – прокомментировал Александр Шемелев. – Поэтому он больше вчитывается и думает, на мой взгляд.



Ожидаемо малым оказался итоговый результат оппозиционного кандидата Ксении Собчак.



– В Приморье она набрала 1,64 %, – сообщил Павел Наливайко. – Это ниже, чем в целом по стране. В абсолютных показателях – около 14 тысяч голосов, набранных в основном за счет молодежи. Собчак вела свою кампанию через Интернет и социальные сети. Это и сказалось на результате. Она изначально была медийно раскрученной персоной. Все знали, кто она такая. Мы наблюдали, как она скинула шкуру светской львицы и переросла в трезвомыслящего политического журналиста, а потом – в кандидаты в президенты. Она создала свою партию и развивает политическую карьеру. Но ее политика мне непонятна в первую очередь антироссийскими лозунгами и риторикой: это и ее визит в США, и попытка заехать в Крым через Украину.



Что касается другого оппозиционера, Григория Явлинского, то вполне ожидаемо, что он набрал менее одного процента.



– То, что говорил Явлинский, было безупречно сказано, тактично произнесено, его поведение было образцом вежливости, притом он полностью провалился, не получив и процента доверия людей, – констатировал Андрей Калачинский.



– Проблема большинства кандидатов в том, что они появляются аккурат к началу избирательной кампании, – считает Павел Наливайко. – В том числе и Явлинский. Да, у него были безупречно выстроенные ролики в соцсетях. Но население его не знает. Оно видит его раз в шесть, а то и больше лет. Последний раз он участвовал в президентской гонке в 2008 году. И результат был таким же.



Что касаемо Владимира Жириновского, то эксперты отметили, что его результат держится на прежнем уровне.



– Он возглавляет партию вождистского типа и вытягивает ее за счет своей харизмы, – отметил Павел Наливайко. – Это проблема всей нашей оппозиции. Они топчутся на месте, борясь за пять-шесть процентов. Им нужно консолидироваться и вместо 50 мелких партий создавать две-три, но мощные.



Чистые и честные



Тем временем врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко во время мероприятия «Ночь выборов», в рамках которого местные политологи и представители региональной власти обсуждали ход электорального марафона в крае, осторожно произнес, что мог бы в нынешнем сентябре принять участие в выборах губернатора, но при определенных условиях.



– Андрей Тарасенко сказал: если его работа будет понятна населению, если население будет его поддерживать в этом направлении, то он выдвинет свою кандидатуру на выборах, – заметил Андрей Калачинский. – Можно ли эти слова расценивать как заявление о намерениях быть кандидатом? Наш предыдущий губернатор Владимир Миклушевский сделал подобное заявление, как мне кажется, в самый неожиданный и неподходящий момент – на конференции «Единой России» в декабре 2016-го. Как видим, этого политика в регионе уже нет.



– Заявление Миклушевского было криком утопавшего в волне политических конфликтов человека, – подчеркнул Александр Шемелев. – То, что озвучил врио губернатора Тарасенко, говорит только о его внутреннем спокойствии касательно результатов президентских выборов в Приморье. Чистота обеспечена, явка для региона хорошая. Беспрецедентно много избирателей проголосовало за действующего президента.



– Слова Андрея Тарасенко означают то, что он не хочет заниматься политическими технологиями и пиаром, – считает Павел Наливайко. – Прошедшая президентская кампания показала, что политические технологии – это не главное, а главное – дела и та программа, которую предлагает кандидат.



По мнению экспертов, это были одни из самых чистых и честных выборов в Приморье за последние годы.



– Я общался со многими сторонниками разных политических сил и не слышал от них ни одной жалобы на вбросы или «карусели», даже на то, чтобы кому-то мешали голосовать, – рассказал Андрей Калачинский. – И я еще помню, как лет 20 назад имели место случаи, когда на участках переписывались или уничтожались протоколы, когда кандидат, считавший, что он побеждает, эти протоколы изымал и хранил, чтобы представить специальной комиссии, а их потом выкрадывали. Творилось черт знает что. Мне хочется верить, что мы уже прошли необходимый путь взросления, когда выборы действительно достойны доверия.

Автор: Евгений СИДОРОВ