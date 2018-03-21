Русские в океане! 10-й оперативной эскадре американцы уступали дорогу

Как боевая мощь Тихоокеанской эскадры три десятка лет обеспечивала мир на восточных просторах от Арктики до Африки

Золотой юбилей отмечают в эти дни ветераны прославленной 10-й оперативной эскадры (10-я ОпЭск) Тихоокеанского флота. Сформированная ровно полвека назад, она на протяжении 30 лет была самым мощным объединением ВМФ СССР и России и несла боевое дежурство на огромных просторах Тихого и Индийского океанов, от берегов Западной Америки до восточного побережья африканского континента.

Создав в разгар «холодной войны» Тихоокеанскую эскадру, Советский Союз на несколько десятилетий установил паритет с флотами США и НАТО в восточных и южных широтах Мирового океана. Эскадра противостояла 3-му, 5-му, 7-му и частично 4-му флотам Соединенных Штатов, а также военно-морским силам их союзников в регионе. Как говорят сегодня военные эксперты, именно это не позволило американским ВМС «приватизировать» Тихий и Индийский океаны.



Базировалась большая часть 10-й ОпЭск в Приморье, а основу ее офицерского состава, от лейтенантов до командующих, формировали воспитанники Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова.



Американцы уступали нам дорогу



Решение о создании оперативного, мобильного, самодостаточного, имеющего мощное вооружение объединения надводных кораблей для противодействия американцам на неограниченном театре военных действий высшее руководство Советского Союза приняло в середине 1967 года. Первым командующим эскадрой назначили контр-адмирала Николая Ховрина, уроженца Владивостока, выпускника ТОВВМУ. До этого он возглавлял дивизию истребительных кораблей противолодочной обороны Приморской флотилии.



Уже через полгода, в середине марта 1968-го, на свою первую боевую службу в Индийский океан вышел отряд кораблей 10-й ОпЭск под флагом командующего ТОФ адмирала Николая Амелько: крейсер «Дмитрий Пожарский», большой ракетный корабль «Гордый» и большой противолодочный корабль «Стерегущий».



Как вспоминают ветераны, тогда в мире только-только спала напряженность, вызванная захватом северокорейским спецназом американского разведывательного корабля «Пуэбло» у побережья КНДР в районе залива Вонсан. В те дни на юге Японского моря «паслись» два американских авианосца с кораблями сопровождения. Наши корабли должны были пройти мимо них. Но янки от греха подальше ушли с дороги, свернув к японским портам. А через несколько суток уже случайно на пути тихоокеанцев встретился еще один ударный авианосец США – «Тикондерога» – в сопровождении четырех эсминцев. Эти корабли тоже предпочли уступить дорогу нашим, изменив курс на 90 градусов.



За 4,5 месяца отряд прошел свыше 35 тысяч миль. В первом походе было совершено десять визитов в порты восьми стран Южной Азии и Африки. Ради первого посещения независимой Индии советскими кораблями в том походе и находился командующий ТОФ адмирал Амелько.



К слову, в Индии посланцев советских ВМС встречал чрезвычайный и полномочный посол СССР в Дели Николай Пегов, с 1939-го по 1947 год работавший первым секретарем Приморского крайкома ВКП(б). Из Индии Николай Амелько самолетом вылетел в Москву, а корабли под командованием контр-адмирала Ховрина вышли из Мадраса и взяли курс к берегам Африканского Рога (полуостров на востоке Африки. – Прим. ред.).



Несокрушимая и легендарная



В рассказе о мощности Тихоокеанской эскадры, конечно, не обойтись без впечатляющих цифр. В разные периоды в ее состав входило более 80 самых современных на тот момент и мощнейших кораблей 1-го и 2-го ранга: тяжелые авианесущие крейсера «Минск» и «Новороссийск», тяжелый атомный ракетный крейсер «Фрунзе», ракетные и артиллерийские крейсера «Варяг», «Адмирал Фокин», «Дмитрий Пожарский» и другие.



В разные годы эскадре подчинялись восемь флотских соединений: 36-я дивизия ракетных кораблей и 48-я дивизия противолодочных кораблей, 175-я бригада ракетных кораблей, четыре бригады противолодочных кораблей, из них две краснознаменные – 201-я и 44-я, 193-я 183-я, а также 100-я бригада десантных кораблей. Они базировались в заливе Стрелок, во Владивостоке и Советской Гавани.



Корабли 10-й ОпЭск совершили более 250 выходов на боевую службу общей продолжительностью около 26 тысяч суток, прошли в водах Тихого, Индийского, Атлантического и Северного Ледовитого океанов почти 3 миллиона миль. А кроме того, приняли участие в 350 официальных визитах в 33 портах 23 государств мира, демонстрируя флаг ведущей морской державы.



Разумеется, эскадра принимала участие в различных военно-морских учениях, включая самые масштабные в истории советского флота – «Океан-70» с имитацией тактических ядерных и обычных ударов по надводным группировкам и субмаринам противника, с высадкой десантов и обороной побережья.



Во время ирано-иракской войны в Персидском заливе с 1987-го по 1990 год корабли эскадры без потерь и повреждений в 178 конвоях осуществили проводку 374 торговых судов через зону боевых действий. Несли тихоокеанцы и антипиратские вахты в Южно-Китайском море и Аденском заливе.



В период с 1968-го по 1990 год 10-я ОпЭск сопровождала каждый заход американских авианосцев в Японское море, наблюдала за всеми учениями ВМС США и их союзников в тихоокеанской зоне у берегов СССР. И, конечно, систематически вела поиски иностранных подводных лодок в Японском, Охотском, Филиппинском и других морях.



Сотни военнослужащих эскадры за образцовое выполнение воинского долга, мужество и героизм, проявленные в дальних морских походах, были отмечены государственными наградами.



Спустить флаги…



Просуществовав ровно 30 лет, после развала Советского Союза и мракобесия 1990-х Тихоокеанская эскадра была расформирована. Официально она прекратила свое существование 1 мая 1998 года.



Остатки ее вошли в состав Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. До сих пор в боевом строю находятся гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и все четыре больших противолодочных корабля: «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц» и «Маршал Шапошников»…



На протяжении последних нескольких лет энтузиасты из Фокинского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, задавшись целью сохранить память о 10-й ОпЭск, ее славных делах и героических людях, собирали воспоминания офицеров, служивших в эскадре в разное время. Они составили документальную книгу «Тихоокеанская эскадра», которая увидела свет в прошлом году.



За тех, кто в море!



В середине марта 2018-го на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Лазарев» (бывший «Фрунзе»), стоящего у причальной стенки в заливе Стрелок, состоялась встреча ветеранов 10-й оперативной эскадры, посвященная ее юбилею. На нее прибыли командиры соединений и кораблей, офицеры и мичманы, в разные годы проходившие службу в бригадах и дивизиях прославленного флотского объединения. В их числе были адмирал Константин Сиденко, контр-адмиралы Виктор Образцов и Евгений Крайнов. Инициатором офицерского сбора выступил председатель Фокинского отделения общества ветеранов Вооруженных сил РФ капитан 1-го ранга Вячеслав Островский при поддержке главы города Фокино Александра Баранова.



На берегу бухты Абрек участники встречи возложили венки и цветы к могилам боевых товарищей на воинском мемориальном комплексе, где похоронены тихоокеанцы, погибшие на крейсере «Адмирал Сенявин» (на этом крейсере управления находился штаб 10-й ОпЭск. – Прим. ред.).



В адрес ветеранов эскадры поступили многочисленные поздравления из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока и других городов. Среди тех, кто не забыл о юбилее 10-й ОпЭск, – нынешний главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, председатель «Клуба адмиралов» адмирал флота Владимир Куроедов, председатель Общероссийской организации ветеранов Вооруженных сил России по ВМФ адмирал Игорь Хмельнов и многие другие.



«В» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес военно-морских юбиляров.

Справка «В»

Тихоокеанская эскадра стала уникальной кузницей высококлассных кадров для военно-морского флота страны. Здесь прошли закалку один адмирал флота и семь адмиралов, 29 вице-адмиралов и более 70 контр-адмиралов, два генерал-майора. К примеру, главнокомандующими ВМФ стали Феликс Громов, Владимир Высоцкий и Виктор Чирков. Командующими флотами позднее становились Николай Ховрин, Игорь Хмельнов, Михаил Абрамов, Александр Носатов и многие другие высшие офицеры ВМФ СССР и России.

Автор: Николай КУТЕНКИХ