Поющие в трущобах Гротеск, пародия, freakstyle – театр молодежи собирается говорить со зрителем смешно о серьезном

Обитатели городского дна, маргиналы выйдут на сцену Приморского театра молодежи в ближайшие выходные. 16, 17 и 18 марта здесь состоится премьера спектакля «Не опера нищих» – дебютной постановки молодого режиссера Тамары Данцигер-Дельсаль.

– Этот спектакль основан в первую очередь на знаменитой балладной опере британского композитора Джона Гея, – рассказывает Тамара Сергеевна. – Во второй половине XVIII века он решил написать пародию на весьма популярные в то время в Англии итальянские оперы. А его друзья – великие остроумцы Джонатан Свифт и Александр Поуп предложили пойти еще дальше и создать пародию на высший свет Британской империи. В итоге получилась «Опера нищих», где все герои – обитатели трущоб: воры, пираты, проститутки, скупщики краденого… Уже в XX веке Бертольд Брехт, вдохновленный «Оперой нищих», создал на ее основе пьесу «Трехгрошовая опера». Вот эти два произведения и легли в основу литературной версии «Не оперы нищих», которую написал мой супруг Вадим Данцигер. А композитор Михаил Хейфец создал более 30 зонгов (песен) для спектакля…



– Вы сами предложили идею постановки театру? Почему именно театру молодежи?



– Я приехала во Владивосток вместе с супругом и некоторое время работала постановщиком музыкальных номеров в театре имени Горького, заодно вникала в театральную жизнь Владивостока, смотрела разные постановки. Театр молодежи, как мне показалось, склонен к эксперименту, к работе над спектаклями остросоциальной тематики, так что я решила предложить им сделать «Не оперу нищих» – социальное полотно, так сказать. Тем более что театр искал музыкальный спектакль, но хотел не попсовую комедию, а нечто необычное. Поэтому мое предложение пришлось кстати, его поддержали.



«Опера нищих» – удивительное произведение из серии режущих правду-матку. Я действительно не знаю другого мюзикла, в котором была бы так вывернута вся подноготная и нашей, российской, действительности, и жизни многих других стран… Со времен Джона Гея мало что изменилось, как выясняется, в глубинной сути жизни общества.



– В вашем спектакле сохранены узнаваемые черты произведений Джона Гея, Бертольда Брехта?



– Мы взяли литературную версию знаменитой балладной оперы, опираясь на знаменитую «Трехгрошовую оперу», но сохранили стиль, канву, оставив и пролог, и эпилог, и даже ту самую интригу в финале: повесят или нет капитана Мэкхита, главного героя, если его можно назвать этим словом…



– То есть в вашей постановке нет героя? Именно поэтому вы определили ее жанр как freakstyle (в стиле фриков)?



– Мы ставим гротеск, мюзикл с ярким сатирическим уклоном, комедию положений, трагифарс – назовите как угодно. В афише жанр постановки обозначен как freakstyle. Как известно, слово freak переводится как урод, помешанный. Я считаю, что freakstyle – это способ выживания героев постановки, ведь они – маргиналы, отбросы общества.

В мире Полли Пичем, Люси Локит, Мэкхит, Долли Дай, Бетти Стибри, Нед Карманник, Мэт Кистень все вывернуто наизнанку: здесь любовь подменяется распутством, честность – ложью, благородство – подлостью, дружба – предательством. И вот внутри такой системы ценностей они и существуют, путешествуя в никуда. И да, по большому счету, здесь нет положительного героя, зрителю как бы некого любить, но есть о чем задуматься. Наш сценограф – художник Борис Шлямин – усилил то, о чем мы говорим в спектакле, с помощью художественных приемов: все действие происходит на складе ворованных вещей, на фоне железных решеток.



Хотя в постановке наличествует любовный треугольник: капитан Мэкхит – Полли Пичем – Люси Локит. Так что кому сочувствовать, в общем-то, найдется. Но каждый из персонажей ищет свою выгоду, не более того, и к финалу это станет ясно.



– Вы сказали, что создаете пародию, нечто остросоциальное…



– Да, но мне бы не хотелось морализировать и читать проповеди зрителям. Поэтому я постаралась – по совету Вадима Данцигера – усилить комическую составляющую спектакля, но не шаблонными приемами. Например, у нас в прологе бомж изъясняется высоким штилем – и это очень комично.



Джон Гей делал в свое время пародию на модную в том веке итальянскую оперу, а мы тоже делаем пародию – на нашу действительность, например… Но моя принципиальная позиция такова: никакого тыканья пальцем, никаких тонких намеков – зрители и так все поймут, я уверена.



Главный посыл зрителю: если ты выбираешь в жизни свои правила, то иди до финала, играй в свою игру во что бы то ни стало. Это и есть мораль нашего спектакля. Но мы работаем так, чтобы она не была, так сказать, написана горящими буквами на небосклоне.



– А почему такое название – «Не опера нищих»?



– Потому что это буквально – не опера. Наш спектакль – драматический. Да и поют наши актеры – в постановке звучит музыка заслуженного деятеля искусств Михаила Хейфеца – совсем не по-оперному. Это актерское пение, совсем другое звукоизвлечение.



У нас в спектакле два состава, занята фактически вся труппа. Мне очень интересно работать с актерами театра молодежи, на мой взгляд, мы понимаем друг друга.



Мне кажется, что спектакль для тех, кому 16 и старше, – многие вопросы, которые мы задаем, и пороки, которые выворачиваем, им будут понятны, заметны…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ