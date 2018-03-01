Край Арсеньева глазами художника Выставка иллюстраций Сергея Черкасова к произведениям Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» работает в музее имени Арсеньева на Светланской, 20.

Вниманию посетителей представлены иллюстрации к книгам путешественника. Каждый желающий может увидеть таежный край и его коренных жителей глазами заслуженного художника России.



Обычно говорят, что у писателя Арсеньева был только один соавтор. И это неоспоримо с литературоведческой точки зрения. Но если смотреть на иллюстрированную книгу как на результат общего труда автора и художника, то число «соавторов» значительно возрастет. У каждого мастера, обращавшегося к художественному оформлению трудов Владимира Клавдиевича, свое прочтение книги, ее преобразование в зрительные образы Уссурийской тайги и ее обитателей.



Наш современник Сергей Черкасов любит и чувствует приморскую природу так же, как и Владимир Арсеньев. Иллюстрации к книгам «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» отличает неповторимая манера художника, передающая внутренний настрой текста писателя. В 1986 году художник получил диплом II степени Всероссийского конкурса книги за иллюстрации к сочинению «По Уссурийскому краю».



На площадке выставки планируется несколько творческих встреч с Сергеем Черкасовым.