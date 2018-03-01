Ленинградский авангард от новых художников В центре современного искусства «Заря» открылась выставка «Тимур Новиков и «Новые художники», рассказывающая об одной из интереснейших страниц в жизни российского современного искусства.

Тимур Новиков – легенда ленинградского андеграунда и российского современного искусства. Он одним из первых устраивал выставки «не такой» живописи, инсталляций на пляжах и в парках, основал творческое сообщество «Новые художники»… В 80–90-е годы прошлого века, в момент распада и кризиса советской системы, в том числе советского искусства, участники группы переосмысливали происходящее и выражали свою позицию теми художественными средствами, которые не признавались официальной критикой и искусствоведением того времени.



– Выставка подробно и объемно рассказывает зрителю историю одного из самых ярких и важных периодов в русском современном искусстве, – говорит куратор ЦСИ «Заря» Алиса Багдонайте. – Тимуру Новикову и «Новым» удалось сформировать вокруг себя творческую позицию, максимально контрастную социальному, политическому и художественному контексту своего времени. Работы группы впервые экспонируются на Дальнем Востоке – это тканые коллажи из серии «Горизонты», живопись, архивные материалы (фотографии, тексты, видеоматериалы «Пиратского телевидения»), поэзия и проза художников, арт-объекты, костюмы.



Экспозиция разделена на несколько тематических пространств (в их числе – работы Тимура Новикова), зал группы «Поп-механика», залы творческих объединений «Новых художников», «Новых диких» и «Новых композиторов». Заметим, что «Новые композиторы» были тесно связаны с группой «Кино» и оркестром «Поп-механика». Сергей Курехин, Виктор Цой – это тоже часть ленинградского авангарда.



– Я бы сказал, что выставка нацелена в первую очередь не на ностальгирующих по своей молодости моих ровесников, а на молодежь, – отметил художник Олег Котельников, сподвижник и друг Тимура Новикова, один из основателей «Новых художников». – Молодым будет интересно и важно понять: бунт, творческое горение, авангард не сегодня родились, они имеют свои корни и развиваются по законам художественной жизни. Многое из того, что кажется последним писком дня сегодняшнего, на самом деле еще в 80-е существовало и развивалось. На мой взгляд, выставка говорит о творчестве Тимура и его единомышленниках, о ленинградском авангарде очень подробно и вдумчиво.



Следует отметить, что выставка «Тимур Новиков и «Новые художники» сменила предыдущую – «Ассы в массы», которая рассказывала о другом ярчайшем персонаже авангарда конца прошлого века (но его московской ветви) – Гарике Ассе. Между прочим, Гарик Асса был участником спектакля «Балет трех неразлучников», который поставили в 1984 году в «Новом театре» Тимура Новикова.