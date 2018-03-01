И роль утюга в искусстве… Серия авторских лекций коллекционера Алены Смышляевой пройдет в Доме-музее семьи Сухановых.

В начале марта прошлого года в залах дома-музея прошла выставка уникальных кукол – исторических, сделанных в начале прошлого века. Все они были выбраны Аленой Смышляевой из своей коллекции.



Но собирает она не только кукол. Коллекционер интересуется предметами быта и искусства XIX – начала ХХ веков, например, фарфоровыми статуэтками, которые в изобилии производились в России и в СССР в первой половине прошлого века. Кстати, этой теме будет посвящена лекция «Советская фарфоровая миниатюра как предмет коллекционирования», которая состоится 10 марта. Алена Смышляева расскажет об истории дореволюционного фарфора и основных фарфоровых заводах СССР, редких и ценных фарфоровых скульптурах.



17 марта пройдет лекция «Угольный утюг как предмет коллекционирования». Речь пойдет об истории утюга, его видах, устройстве, интересных и редких экземплярах этого необходимого в быту предмета.



А откроется серия лекций 3 марта рассказом на тему «Самовары как предмет коллекционирования: история создания, виды, устройство, принципы создания коллекции».