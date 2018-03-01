«Спартак» вновь с гроссмейстерским результатом Во Владивостоке «Спартак-Приморье» разгромил московский клуб МБА (Молодежная баскетбольная ассоциация). И третий раз в нынешнем сезоне показал гроссмейстерский (когда счет в игре выше ста очков. – Прим. ред.) результат в чемпионате России по баскетболу в первой лиге (суперлиге) – 105:77.

МБА в этом году хоть и не входит в лидирующую группу, но отчаянно борется за место в плей-офф, побеждая своих прямых конкурентов за попадание в восьмерку лучших коллективов. «Спартак», в свою очередь, находится на первом месте регулярного первенства страны, но в двух последних матчах добивался побед с большим трудом над середнячками турнирной таблицы.



Наша команда громила соперника три партии подряд. В дебюте встречи столичным спортсменам удались два дальних броска. Тем самым они только разозлили «красно-белых». Владивостокские баскетболисты не только быстро сравняли счет, но и уже к концу первой четверти завладели двузначным преимуществом – 35:22.



Наконец-то им вновь стали удаваться броски с дальних дистанций. Плотная защита москвичей ничего не могла поделать с быстрыми атаками Дэррела Митчелла, Виктора Заряжко, Игоря Смыгина и Максима Захарова. Характерно, что первые трое играют на позициях защитников. Помимо результативных прорывов под щит соперника ребята забрасывали еще и трехочковые мячи. На исходе дебютной 10-минутки издали попал еще один новичок спартаковцев – нападающий Александр Разумов, три года назад выступавший за экспериментальную сборную страны.



Во второй партии разрыв в счете превысил отметку в 20 очков. К большому перерыву на табло светились цифры 60:37.



Наши земляки и не думали останавливаться, каждый из них блистал мастерством, но не в ущерб коллективным действиям в наступлении и обороне. Все вместе они продолжали наращивать преимущество. Третий игровой отрезок закончился со счетом 87:58.



За семь минут до конца матча забитый до отказа зал «Олимпийца» стал дружно скандировать: «Сотня!» Нападающий Антон Саяпин дальним броском достиг отметки в 99 очков. Следом американский легионер Дэррел Митчелл реализовал один штрафной бросок и добился той самой сотни.



После этого наш тренерский штаб отправил на скамейку запасных игроков основного состава и выпустил на площадку ближайший резерв команды. То есть далее сражались молодые спартаковцы с лучшими молодыми баскетболистами России. Москвичи немного сократили счет, но изменить ситуацию не могли. Степан Гетманов, получив выверенную передачу Максима Браницкого, забил красивый мяч под финальный свисток.



Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Дэррел Митчелл (15 очков и 2 подбора). Ненамного от него отстали Артем Бутянковс (14 очков и 9 подборов), Виктор Заряжко (14 очков и 5 подборов), Игорь Смыгин (13 очков и 5 подборов), Максим Захаров (12 очков и 2 подбора) и Максим Кривошеев (11 очков и 8 подборов).



– Сегодня нам игра удалась, – радовался после матча главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Спасибо ребятам за проявленный характер. Особая благодарность всем болельщикам, которые нас поддерживали в этой игре и весь чемпионат болеют за нас. Домашняя поддержка для нас очень важна. Не ожидал, что будет такая крупная победа. Я очень высоко ценю команду МБА, у нее есть своя система, и с ней всегда непросто. Даже когда выигрываешь, команда никогда не сдается. Тем ценнее результат.



«Красно-белые» набрали 59 очков и продолжают лидировать в чемпионате. На пятки наступает «Самара», которая также одержала победу в минувшем туре и имеет в активе 58 очков.



Следующие матчи наша команда проведет в гостях. 4 марта «Спартак-Приморье» сыграет в Сургуте с «Университетом-Югрой», а 7 марта сразится с «Новосибирском» в столице Сибири. Эти клубы располагаются на четвертом и пятом местах в турнирной таблице. Можно не сомневаться, что нас ожидает захватывающее зрелище, ведь сибиряки на своих площадках играют только на победу.