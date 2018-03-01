«Восток»: серебро в чемпионате и неопределенность в будущем Арсеньевским хоккеистам советуют искать себе новую команду

Арсеньевская команда «Восток» завоевала серебряные медали в чемпионате России по русскому хоккею (с мячом) в подгруппе Восточной Сибири и Дальнего Востока в высшей (первой) лиге. Нашим землякам второй сезон подряд удалось добиться призового места, годом ранее была бронзовая награда.

Золото и бронза достались «Саянам» и «Енисею-2». И хотя этим клубам из Абакана и Красноярска на излете февраля предстояло провести еще по два матча, изменить общую картину они уже не могли. Ее на минувшей неделе на домашнем стадионе в Арсеньеве «нарисовали» наши земляки.



В своей восточной зоне арсеньевцы в двух последних турах встречались с лидерами первенства. И сумели добиться необходимого результата – в четырех остававшихся матчах одержать три победы. При этом двойная победа подряд требовалась именно над красноярскими хоккеистами.



Первыми в гости к спортивному клубу авиастроителей приезжали главные претенденты на золотые награды нынешнего сезона – «Саяны» из Хакасии.



Приморские хоккеисты обыграли соперника в первом матче 3:1, но проиграли во втором со счетом 2:5. Параллельно на крытом стадионе «Ерофей» бились «СКА-Нефтяник-2» и «Енисей-2». Каждый из этих клубов также по разу выиграл и проиграл. Тем самым к приезду сибиряков в Приморье у «Востока» и «Енисея-2» было по 39 очков, но после 22 и 20 матчей соответственно.



Поэтому судьба серебряных медалей решалась в их очном противостоянии. На приморском льду сильнее оказались хозяева. Они дважды разгромили гостей со счетом 7:3 и 10:5. Особенно тяжелой оказалась вторая победа, ведь после первого тайма дальневосточники уступали со счетом 2:3.



Набрав шесть очков в двух последних для себя поединках, «Восток» в итоге получил 45 очков и стал недосягаем для ближайшего преследователя. Теоретически «Енисей-2» еще имел возможность набрать столько же очков. Но победы в личных встречах оставили преимущество за приморской командой, поэтому на серебряные медали наших земляков уже никто не мог покуситься.



Согласно регламенту всероссийского первенства по хоккею с мячом среди команд высшей лиги, по два лучших клуба из каждой зоны (всего шесть коллективов) должны провести круговой турнир. Он пройдет в Мурманске на стадионе «Строитель» с 3 по 9 марта. Соревнования должны определить, кто конкретно в следующем сезоне поднимется на ступень выше и будет выступать в суперлиге российского чемпионата по бенди. Для спортсменов этот турнир очень важен. Ведь его финалисты автоматически получают звание мастера спорта.



Однако участие «Востока» в этом турнире остается под вопросом. Проблема заключается в отсутствии средств на поездку на Кольский полуостров. Постоянные спонсоры команды в лице Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» не могут найти необходимую сумму.



Поэтому у команды впереди полная неопределенность. Большинству игроков неофициально советуют искать себе новую команду на следующий сезон.

Справка «В»

Еще 10 лет назад на Дальнем Востоке выступало несколько команд мастеров по хоккею с мячом. Первыми прекратили свое существование клубы в поселках Магдагачи (Амурская область), Смидовичи (Еврейская автономная область) и городе Советская Гавань (Хабаровский край). В прошлом году были распущены коллективы «Смена» из Комсомольска-на-Амуре и «Надежда» из Биробиджана. Сейчас огромный регион в русском хоккее представляют только два клуба – арсеньевский «Восток» и хабаровский «СКА-Нефтяник». Неужели останется только одна команда на всю Тихоокеанскую Россию?