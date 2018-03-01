Бабушек и дедушек поставят на учет В этом году Министерство труда и социальной защиты России планирует пересчитать пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе, и изменить систему их соцобслуживания, сообщает портал «Владмедицина». В частности, переориентировать уход на оказание услуг на дому и улучшить условия проживания пенсионеров, которые уже находятся в стационарных учреждениях.

– Сейчас мы знаем, кто написал заявление, кто дошел до соцзащиты. А сколько их реально по домам сидит в одиночку и нуждается в постоянном уходе, неизвестно, – цитирует замглавы Минтруда Алексея Вовченко «Ъ».



Заявительную систему учета пожилых ранее критиковали в связи с проблемами соцобеспечения инвалидов: официальная статистика оценивает их число в 12 млн человек, но реальные цифры могут быть на несколько миллионов больше.



Сегодня за пожилыми зачастую ухаживают их дети, которым приходится увольняться с работы или брать отпуск по уходу за больными родственниками. Число таких россиян может исчисляться сотнями тысяч, что негативно сказывается на рынке труда и создает дополнительную нагрузку на бюджет Фонда социального страхования. Есть еще альтернатива – вызвать на дом социального работника или обеспечить переезд в дом престарелых, но там, как правило, не хватает свободных мест и специалистов.



Перенастройка системы ухода за пожилыми, как отмечают в министерстве, поможет увеличить продолжительность жизни.



– Мы указываем причиной смерти сердечно-сосудистое заболевание, строим кардиоцентры, а человек умер от того, что не было никого рядом, кто бы понял, что ему уход нужен, – поясняют в ведомстве.



В течение двух месяцев Минтруда планирует отобрать регионы для пилотных проектов, где три года будут отрабатываться новые технологии.