Садоводам и огородникам расскажут о приморских перцах Бесплатная познавательная лекция от ведущих специалистов в сфере сельскохозяйственных наук состоится во Владивостоке в предстоящую субботу, 3 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Занятие пройдет на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, ауд. 2905, вход со стороны театра «Андеграунд»).



– На семинаре специалисты расскажут о выращивании перцев и баклажанов в условиях приморского климата, разведении рассады и пересадке ее в открытый грунт, – сообщил Анатолий Беляков, председатель Союза садоводов Владивостока. – Собравшихся также познакомят с новыми сортами этих культур.



Лекция начнется в 14 часов. Слушателям необходимо при себе иметь паспорт, так как в университете действует пропускной режим.