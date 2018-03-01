Мошенники предлагают точки для цветочного бизнеса Объявления о продаже «разрешений» на торговлю цветами в приморской столице появились в Интернете. Однако власти города предупреждают: торговые площадки бесплатны, а продажа несуществующих разрешений незаконна.

В канун 8 Марта во Владивостоке развернулась настоящая битва за легкие деньги. Торговые точки в Интернете продают за несколько тысяч рублей. В управлении экономики и развития предпринимательства городской администрации подчеркнули, что подобные предложения являются незаконными, и предостерегли предпринимателей от мошенников.



– Торговые объекты размещаются на основании схемы нестационарных торговых точек, утвержденной постановлением администрации Владивостока. При этом разрешений на размещение НТО не выдается. 190 мест сезонной торговли в период с 1 по 10 марта предоставляются предпринимателям бесплатно, – приводит пресс-служба мэрии комментарий представителя управления.



Также в управлении обратили внимание на то, что в указанный период в городе будут осуществляться совместные с полицией рейды по выявлению и пресечению незаконного размещения торговых объектов в неустановленных местах. Более подробную информацию о схеме размещения торговых площадок продавцы, производители цветочной продукции и предприниматели смогут узнать в отделе потребительского рынка администрации Владивостока по телефону 2614-448.



Как уже писал «В», в приморской столице предпринимаются меры по борьбе со стихийной уличной торговлей и спекуляциями на продаже цветов в канун Международного женского дня. По мнению представителей малого цветочного бизнеса, незаконная торговля – это удар не только по карманам владивостокцев, но и подрыв репутации приморских производителей, ведь цветы в условиях уличной торговли неизбежно перемерзают и портятся раньше срока.