В городской библиотеке научат рассказывать истории Сегодня в муниципальной библиотеке БУК (ул. Светланская, 55) состоится творческая встреча «Что такое storytelling?».

Ее проведет журналист, актер и блогер Никита Греков, который расскажет гостям молодежной библиотеки об искусстве историй и образов. Встреча начнется в 19.00. Вход свободный, уточнили в пресс-службе мэрии.



Как отмечают организаторы семинара, storytelling – это эффективный способ донести до аудитории информацию через повествование о различных интересных историях. Такая практика существовала всегда. Древние повести, былины, сказки, поэмы – все это storytelling. И чем интереснее история, тем сильнее сосредотачивается внимание слушателя, а рассказывать истории – это настоящее искусство.



Участники семинара обсудят следующие темы: как создается история, как удерживать внимание слушателя, как с помощью истории пробуждать в слушателе нужные эмоции, для чего нужны истории и другие.

Справка «В»

Никита Греков окончил Новосибирский государственный театральный институт (актерский факультет). Сотрудничает с изданиями «Русский репортер», «The Art Newspaper Russia», «Эклектик», «Номер» и другими. С 2013 года путешествует по России с лекциями и семинарами. Автор ряда популярных семинаров «Основы медитации», «Творческий поиск истины», «Искусство привлекательности» и др.