Родители школьников решат судьбу учебников и каникул «Школьный референдум» пройдет в школах Владивостока 18 марта, сообщает пресс-служба администрации города.

На общественное обсуждение будет вынесено два вопроса, которые на сегодняшний день являются актуальными для родителей, педагогов и учащихся краевого центра. Первый касается переноса начала учебного года на 15 сентября, вторым станет вопрос замены бумажных учебников на электронные.



Как сообщили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, референдум пройдет во всех 76 муниципальных школах Владивостока. Ответить на вопросы смогут все желающие. Для этого необходимо будет заполнить специальный бюллетень и отдать его представителям учебного заведения. Причем сделать это можно не там, где учится ребенок, а в ближайшей школе.



«Обязательно учтем все «за» и «против», – рассказала заместитель начальника управления Людмила Чижова. – Хочется подчеркнуть, что вопросы взяты нами не из воздуха, не по приказу. Они сформулированы по инициативе педагогов, учащихся, мам и пап. И обсуждение этих вопросов уже началось – оно проходит в эти дни на родительских собраниях, где выслушивают каждого».



Планируется, что окончательное решение по обоим вопросам будет принято уже в этом году.