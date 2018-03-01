Учительский марафон длиной в неделю Очный тур городского конкурса «Учитель года – 2018» стартовал на днях во Владивостоке. К 6 марта будут определены и победитель, и лауреаты конкурса, а пока что 18 претендентов представляют на суд жюри и свои методические разработки, и открытые уроки, и многое другое.

Напомним, что первые этапы конкурса прошли еще в начале года в школах Владивостока, в них приняло участие без малого 60 человек. 33 из них решили подать документы на участие в очном туре. В итоге жюри определило 18 человек, среди которых и будет найден лучший педагог Владивостока – 2018.



– Я очень рада, что в прошлом году после длительного перерыва мы возродили конкурс «Учитель года», – отметила Марина Фролова, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока. – И так приятно было, когда лауреат нашего смотра педагогического мастерства Валерий Думлер победил в краевом этапе, а потом принял участие во всероссийском и получил там специальный приз. Надеюсь, что участники конкурса-2018 покажут такой же высокий уровень и будут так же радовать нас своими успехами на краевом и федеральном этапах «Учителя года». Кстати, и победитель прошлогоднего конкурса, и лауреаты вошли в состав жюри, что в определенном смысле символично.



Первым состязанием очного этапа оказался методический семинар, на котором все 18 участников рассказали о своем опыте работы, об уникальных методиках, которые они используют. Например, внедряют краеведческий компонент во все уроки в начальных классах (от математики до физкультуры), с помощью искусственных камней развивают мелкую моторику и пространственное мышление у учеников, вместе с ребятами ведут работу над проектом «Молодые герои Приморья» и так далее…



– Показательно, что в конкурсе принимают участие педагоги из тех школ, которые, скажем так, не на слуху, не считаются престижными, – подчеркнула Марина Фролова. – Но сколько интересных разработок, сколько идей они нам продемонстрировали. Мы сейчас ведем со специалистами разговор о стратегии развития образования во Владивостоке. Мне кажется, что именно наличие интересного опыта, идей у педагогов в так называемых обычных школах – это и есть та опора, на которую нужно опираться в этом развитии.



До конца недели каждый из 18 педагогов даст открытый урок, а к 5 марта определятся полуфиналисты. 6 марта пройдет финальный этап конкурса, но победителей объявят только в конце первого месяца весны на традиционном городском образовательном фестивале, который пройдет на каникулах.



Заметим, что финалисты – победитель и лауреаты – городского этапа «Учитель года» смогут представлять Владивосток на краевом соревновании, если захотят принять в нем участие.