Роботов объявили локомотивами промышленности На Дальнем Востоке зафиксирован рост инвестиций – в 2017 году бизнес фактически вложил в экономику региона 92,5 млрд рублей.

В частности, по данным пресс-службы Минвостокразвития, сумма привлеченного капитала в территории опережающего развития в прошлом году составила 46 млрд рублей. Также отмечен прирост новых резидентов, увеличились количество новых рабочих мест и объемы частных инвестиций. Если в 2016 году в ТОР на один вложенный бюджетный рубль удалось привлечь 12 рублей частного капитала, то по итогам 2017 года это соотношение уже выглядит как 39 к 1.



Несмотря на оптимистичные результаты, руководство дальневосточных регионов, федеральные ведомства и чиновников, курирующих округ, призвали усилить работу по развитию промышленности и диверсификации экономики региона.



– Нужно работать на опережение, а не догонять наших основных мировых конкурентов и партнеров, – заявил депутат Госдумы Денис Кравченко, выступая во Владивостоке на промышленном форуме «Локомотивы роста: индустрии будущего», мероприятия которого прошли на площадке Дальневосточного федерального университета. На тематических секциях форума представители организаций, чиновники, эксперты и ученые обсуждали создание новых высокотехнологичных производств на территориях опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток. Также предприятия Дальнего Востока представили на нем порядка 20 перспективных промышленных проектов и инфраструктурных решений в различных отраслях.



Несмотря на объявленный с 2014 года в стране курс на импортозамещение, на сегодня максимально обеспечить отрасли народного хозяйства собственными товарами и изделиями не получается. По словам Кравченко, Россия продолжает оставаться потребителем большого объема промышленного импорта – более 50 процентов промтоваров завозится из-за границы. При этом вывозим из страны около 8 процентов продукции.



– Чтобы обеспечить экономическую безопасность России, мы должны в очень короткие сроки, за 10 лет, стать одним из ведущих мировых экспортеров промышленной продукции. Это задача амбициозная, сложная, но выполнимая, – отметил парламентарий.



Он озвучил стратегические задачи, поставленные федеральным центром перед промышленными производствами.



– Сегодня необходимо формировать прорывные технологии и новые национальные индустрии. Речь прежде всего идет о промышленной робототехнике, лазерных технологиях, создании новых материалов и других направлениях, которые необходимо осваивать. Именно такого уровня предприятия послужили бы своего рода «разгонным блоком» для всей российской промышленности, – уверен Денис Кравченко.