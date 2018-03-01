Завод продаст имущество, чтобы расплатиться с сотрудниками Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам ОАО «Радиоприбор» от продажи имущества компании. Торги по реализации непрофильных активов пройдут в апреле.

Как напомнили в пресс-службе края, долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства завода – их обвиняют в действиях по выводу из оборота денежных средств. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело. Долг перед работниками предприятия, выигравшими суды, по информации краевого управления Федеральной службы судебных приставов, составлял на начало февраля 282 миллиона рублей. В целом долг перед бывшими сотрудниками предприятия составляет 381,7 миллиона рублей – это данные Государственной инспекции труда в Приморском крае.



Как установил суд, общей стоимости имущества ОАО «Радиоприбор» в 2 миллиарда рублей хватит для полного погашения текущих требований не только по заработной плате, но и остальным платежам – налогам, социальным отчислениям, а также перед юрлицами. При этом по решению суда заработная плата должна выплачиваться в первую очередь.

На сегодня конкурсным управляющим подготовлено 13 лотов по продаже непрофильных активов завода на сумму 138 миллионов рублей. Имущество будет реализовано в апреле-мае 2018 года.



Сейчас на базе предприятия создан новый производственный комплекс – филиал Дубненского машиностроительного завода, здесь трудятся более 200 человек. Руководство завода информирует, что сегодня выплата заработной платы работникам действующего предприятия производится своевременно и в полном объеме. Завод в настоящее время выполняет оборонный заказ, планируется, что уже в этом году «Радиоприбор» выпустит первые изделия. Также в планах собственников – диверсификация производства.