Встали в очередь в Китай Турфирмы отмечают большой наплыв желающих провести выходные в приграничных с Приморьем городах Поднебесной. Туроператоры уверены: возвращается докризисная ситуация 2013-2014 годов, когда КНР пользовалась у приморцев большой популярностью.

Как рассказала Евгения Белянина, директор одной из туристических компаний Владивостока, путевки на 8 Марта в Китай были раскуплены еще месяц назад. По ее словам, давно уже не отмечался такой спрос на приграничные города КНР.



– Если в обычный день только наша фирма отправляет 25–40 человек, то уже на эти выходные – 180, – отметила Евгения Белянина. – На 8 Марта заявок еще больше. Нам даже пришлось заказывать дополнительные автобусы, чтобы вместить всех желающих.



По данным Уссурийской таможни, на длинные выходные, пришедшиеся на 23 Февраля, поток желающих пересечь границу был невелик. Суммарно с 22 по 25 февраля количество людей, прошедших границу, превысило три тысячи человек. При этом в день погранпереход «Пограничный» способен пропустить 2500 человек, так что в февральский праздник ежедневный поток приморских и китайских туристов не добрался даже до середины величины пропускной способности. Однако причиной тому стало отнюдь не отсутствие интереса россиян к отдыху в КНР.



– Такое скромное число приморцев, отправившихся в Китай на 23 Февраля, объясняется неготовностью китайской стороны принимать туристов в эти дни: у них только закончилось празднование Нового года. Из-за этого прилавки магазинов были пусты, но к 8 Марта китайцы завезут весь необходимый товар и приготовятся к встрече туристов, – объяснила Евгения Белянина.



По ее словам, начиная с 2017 года турпоток из России в КНР показывает стабильный рост.



– За прошлый год мы отправили в Китай больше 20 тысяч человек, что на 15 % больше, чем в 2016-м. Возврат популярности отдыха в приграничных городах Поднебесной я связываю со стабилизацией курса доллара по отношению к рублю, – отметила директор турфирмы. – Кстати, цены на путевки в КНР с 2016 года не только не выросли, но и, наоборот, упали в цене. Например, тур в Пекин в 2016 году стоил 270 долларов, а в 2017-м цена упала до 149. Путевка на 3 дня и 2 ночи в Суйфэньхе подешевела от 500 до 1,5 тысячи рублей и сейчас стоит в среднем 4500 рублей. Турфирмы могут удерживать низкие цены за счет своих партнеров из Китая. Тамошний гостеприимный сервис поддерживается государством – из бюджета страны возмещают местным туроператорам часть затрат на каждого гостя. Китаю выгодно, чтобы в страну ездили иностранцы.



Кроме того, как отметила Евгения Белянина, китайские продавцы, владельцы отелей и ресторанов сами делают все, чтобы завлечь российского туриста в условиях посткризиса: обновляют дизайн заведений, повышают уровень сервиса. Также китайцы стали больше уделять внимания качеству закупаемых ими товаров – сами выезжают на предприятия в южную часть страны для оптовых закупок и пополнения ассортимента в своих магазинах.



Помимо стандартных целей поездки в приграничный Китай – шопинг и национальная кухня – у приморцев есть еще много причин пребывания за границей. Например, поправить здоровье массажами, лечебной грязью, посетить стоматолога или косметолога.



– Недавно в Китае появилась еще одна фишка для российских туристов: два часа в баре бесплатно. За это время посетитель может угощаться за счет заведения. По истечении двух часов еду и напитки придется заказывать уже за деньги. Конечно, россияне не засиживаются дольше двух часов в одном месте – колесят по разным бесплатным местам всю ночь, – рассказала Евгения Белянина.

Кстати

Активизировались и грузовые перевозки в Китай и обратно. И даже праздничные дни в Поднебесной не остановили поток автомобилей, желающих попасть в КНР, – множество фур скопилось на границе в канун китайского Нового года.



– Пропускная способность МАПП «Пограничный» составляет 50 транспортных средств из РФ, 50 – из КНР. Однако уже 13 февраля таможенники оформили 81 грузовой автомобиль, въехавший в РФ, что превысило предусмотренную максимальную пропускную способность на 62 %. На следующий день, 14 февраля, оформление прошли более 100 грузовых авто с товарами, следовавшие с китайской стороны, – сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Антонина Лочилова.

Чтобы процесс оформления документов и осмотра фур проходил быстрее, на погранпереходе открыли четыре полосы движения.



День защитника Отечества таможенники встретили также ударным трудом. В первый день работы погранперехода после китайского праздника пробка из фур возобновилась – таможенники оформили 122 большегруза, и в последующие дни количество фур уже не опускалось ниже 100.