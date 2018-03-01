Роскачество продегустирует коньяк Роскачество проверяет коньяк, продающийся в российских магазинах, предупреждает информагентство «ПродMag» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства. Отмечается, что исследование запущено по поручению вице-премьера РФ Александра Хлопонина.

Ранее с аналогичным предложением выступало Росалкогольрегулирование, следует из письма федеральной службы в адрес Роскачества. При этом Хлопонин говорил журналистам, что доля поддельного коньяка на российском рынке может доходить до 40 %.



В проверке Роскачества будут участвовать около 50 торговых марок, произведенных как в России, так и во Франции, Грузии, Молдавии и Армении. Образцы для исследования будут закуплены в российской рознице. Стоимость исследуемых образцов составит от 372 руб. до 10 тыс. рублей за бутылку.



Коньяк будет протестирован по показателям безопасности качества, а также по физико-химическим показателям, таким как как крепость, массовая концентрация сахаров, альдегиды, средние эфиры, летучие кислоты, метиловый спирт и токсичные элементы. Кроме того, будут проверены наличие и качество ароматизаторов, красителей, жесткость воды, используемой при изготовлении.



При этом проверку сможет пройти лишь та продукция, в основе которой коньячный спирт, а не пшеничный или картофельный, который, по данным отраслевых союзов, используют недобросовестные производители коньяка, отмечается в сообщении Роскачества.

Справка «В»

Автономная некоммерческая организация «Роскачество» – национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учреждена распоряжением правительства РФ в апреле 2015 года.