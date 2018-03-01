Берег покидать не рекомендуется Ночью 1 марта в проливе Босфор-Восточный у южной кромки припайного льда в Амурском заливе и в бухтах Уссурийского залива под действием южного ветра возможен частичный взлом припайного льда, в районе Второй Речки ожидается расхождение трещин.

Днем 1 марта и ночью 2 марта с усилением северного ветра ожидается вынос оторванных льдин в открытую часть залива Петра Великого, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные Примгидромета.



Управление ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно не рекомендует гражданам выходить на лед и выезжать на него на машинах. Родителям и педагогам также рекомендуется обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.



Спасатели напоминают: всегда необходимо знать и учитывать, что толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на нее оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы.



Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!



Номер телефона Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока (ЕДДС) 222-23-33. Единый телефон пожарных и спасателей 101.