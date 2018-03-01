Подгузники приморских детей заинтересовали японцев Японская компания заявила о намерении построить в нашем крае завод по переработке подгузников в топливные гранулы (пеллеты). Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, предприятие появится в Надеждинском районе.

О своем намерении представители японской делегации сообщили во время визита в краевой перинатальный центр. По их словам, подобные заводы, превращающие подгузники в топливо, работают в Японии уже много лет.



– Эти маленькие гранулы дадут фору многим другим видам топлива. По энергоемкости они соотносимы с коксующимся углем. Только нет никакой золы, и такое топливо дешевле на треть. Правда, котлы нужны соответствующие. Но они не дороже угольных, мазутных или газовых, – отметили представители делегации.



Завод по переработке подгузников собираются построить в Тавричанке. Он войдет в индустриальный парк по переработке мусора. Полученные в результате такого производства топливные гранулы можно будет использовать в любой печке в частном доме и в промышленном хозяйстве.