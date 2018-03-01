Гостей встретят ванной на пантах В Приморье завезли 60 маралов из Алтая. Из рогов оленей будут изготавливать лекарства, косметику и отвар для целебных ванн, сообщили в пресс-службе края.

Как уже писал «В», в поселке Лазо фермеры Сергей и Александр Арнауты (отец и сын) содержали 27 маралов, привезенных полтора года назад из горных районов Алтая. Арнауты решили повышать привлекательность Приморья экотуризмом. Кроме того, предприниматели намерены изготавливать оздоровительные препараты из пантов благородного оленя. Месяц назад фермеры рассказали корреспонденту «В» о планах развития своего бизнеса – они намеревались пополнить стадо. И вот в конце февраля в Лазо привезли еще 60 маралов. В марте ожидают еще 30, – уточнили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия региона.



По словам директора ООО «Заповедная долина» Александра Арнаута, на июнь уже назначен срез пантов, которые обладают целебными свойствами и успешно используются в народной медицине.



– Мы планируем сделать мараловые ванны. Жители и гости края смогут искупаться в отваре из молодых оленьих рогов. Также панты пойдут на производство лекарств и косметики, – добавил Александр Арнаут.