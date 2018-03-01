«Приморочка» записала февраль в свой актив Поединок в Курске между местным клубом «ЮЗГУ-Атом» и нашей «Приморочкой» стал главным матчем 14-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А». Эти команды занимают второе и третье места соответственно в турнирной таблице и являются главными претендентами на серебряные медали.

Волейболистки Владивостока разгромили соперниц со счетом 0:3. Во всех трех партиях «Приморочка» играла значительно лучше, все время вела в счете и не позволяла курянкам переломить ход встречи.



Только в первом сете в середине отрезка «атомным студенткам» удалось сравнять счет – 11:11, но затем преимущество нашей команды составляло уже три очка. В концовке хозяйкам удалось до минимума сократить отставание – 21:22, но сдержать атакующий настрой гостей им не удалось. Наша команда довела дело до победы в самой сложной партии – 22:25.



Следующие игровые отрезки прошли с большим преимуществом наших спортсменок. Порой складывалось ощущение, что это они являются хозяйками площадки и положения.



Во втором и третьем сетах у «ЮЗГУ-Атома» получалось вести в счете лишь после первых розыгрышей, дальше преимущество «Приморочки» только нарастало. Порой оно было настолько подавляющим, что даже убедительными рывками по пять очков подряд хозяйки не могли догнать нашу команду. Во второй партии у «Приморочки» преимущество достигало десяти мячей, а итоговый счет составил 19:25. С таким же результатом завершился и третий сет.



В составе «Приморочки» автор этих строк выделил диагональную Екатерину Громову (16 очков и 4 блока), доигровщика Ольгу Ефимову (13 очков), а также двух центральных блокирующих Юлию Шишкину (9 очков и 2 блока) и Светлану Чеснокову (8 очков и 2 блока).

– То, что мы планировали для этой встречи, все наши игроки блестяще выполнили, – прокомментировал на итоговой пресс-конференции результат матча главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Выбили соперника с приема мяча. Да и сам «ЮЗГУ-Атом» много ошибался, видимо, что-то на эту команду давило, у них было множество промахов. Хотя, честно говоря, в данной игре мы переиграли курскую команду. Сегодня девчонки – молодцы, поздравляю их и наших преданных болельщиков с победой!



Весь февраль можно смело записывать в актив «Приморочки». Во всех матчах наши девушки набирали очки. Включая два победных поединка на домашнем паркете над лидером турнира «Северянкой» из Череповца, которая уверенно приближается к золотым медалям.



В последнем зимнем месяце наши землячки успешно преодолели четвертую строчку в турнирной таблице и оставили позади «Липецк-Индезит» с 55 очками. Более того, мы вплотную приблизились ко второй строчке, на которой и располагается «ЮЗГУ-Атом», имея 58 очков. Владивостокские волейболистки набрали 57 очков. Вне всяких сомнений, наши девушки готовы и дальше сражаться за серебро нынешнего первенства.