Не запрягайте овчарку в сани Вам собака для чего: для забавы, души или понтов?

Год Собаки по восточному календарю наконец-то вступил в свои права. И вполне возможно, что у кого-то появится мысль преподнести друзьям или близким хвостатый подарок. Мол, раз такой хозяин у года, то пес, подаренный в это время, станет настоящим другом, защитником и хранителем. А многие – по той же причине – решатся наконец-то завести питомца себе. «В» решил выяснить у кинологов, кому какая собака подойдет, где ее взять и как подготовиться к приезду нового друга семьи.

Прежде всего, предупреждают специалисты, надо осознавать: собака, пусть даже самая маленькая, плохой сюрприз. У каждого животного свой характер и свои потребности, которые хозяин обязан удовлетворять. Делая такой живой подарок, вы можете обречь на несчастное существование и собаку, и нового владельца. Если все же есть желание преподнести подобный сюрприз, лучше подарите деньги на щенка или привезите вашего друга, родственника в приют или к заводчику.



Как родился, так и пригодился



Как мы уже сказали, характер есть не только у людей, но и у собак. Отчасти он зависит от личных данных, отчасти – от воспитания. Большую роль в том, как пес себя ведет, играет его порода – заложенные природой характеристики. Есть собаки декоративные, служебные, охотничьи, пастушьи, собаки-охранники, ездовые. Уже из названия можно понять, какие именно черты характера той или иной собаке были нужны для жизни.



Например, работа охотничьей собаки – учуять добычу и бежать за ней. Логично ведь, что у псов развит нюх, они быстро бегают и еще сами принимают решения. Ведь если собака на охоте будет ждать команд от хозяина, много дичи не поймает. Отсюда могут возникнуть определенные проблемы в совместной жизни с человеком: пес будет знать все помойки в округе и неустанно тащиться к ним – добытчик ведь, с ним надо будет много и активно гулять – запаса сил и энергии у него хватает на многочасовую охоту. В противном случае ждите погрызенных ботинок и прочих пакостей дома. Так что охотники не подойдут ленивым людям, желающим максимум времени проводить в горизонтальном положении.



Красавцы хаски, маламуты и самоеды – ездовые собаки. У них запас энергии и самостоятельности еще больше, чем у охотничьих. Комфортно им будет только с теми хозяевами, у которых есть собственная просторная квартира, а лучше дом. И, конечно, время для многочасовых прогулок.



– Простой пример. Если овчарка будет везти на санях хозяина, а впереди будет река, которую человек не заметит и крикнет: «Вперед!» – овчарка побежит вперед и утопит себя, сани и человека. Если в этой упряжке вместо овчарки будет хаски (ездовая собака), то она проигнорирует команду хозяина и сделает так, как считает нужным. В итоге, нарушив указание, она сохранит жизнь себе и человеку, – объяснила разницу пород заводчик самоедов Татьяна Кузина.



Не разочаруйте друг друга



Для новичков самыми опасными считаются такие породы, как амстафф, питбуль, дог и бультерьер. По заверениям заводчиков, это прекрасные и добрейшие собаки, но неправильное воспитание сделает из собаки-улыбаки настоящего агрессора. К их воспитанию надо подходить с опытом и внутренней силой вожака.



– У моего знакомого – полицейского – есть стафф (стаффордширский терьер. – Прим. авт.). Однажды пьяная женщина натравила своего пса на стаффа. Собака моего знакомого не сдвинулась с места, пока ее кусали, и ждала разрешения хозяина ответить – ведь она знает, что хозяин запрещает драться! Вот так надо воспитывать собаку, чтобы у нее и в мыслях не было сделать то, чего не позволяет хозяин, – считает заводчик Татьяна Кузина.



Не стоит заводить в качестве первой собаки и «пастухов». Например, алабая. Такие животные не привыкли слушать команды, а их мощь способна убить человека.



Специалисты советуют обратить внимание тех, кто впервые решил себе завести четвероногого друга, на служебных или декоративных собак. Первые наиболее просты в воспитании, а вторые – в содержании.



– Но если решитесь завести йорка или чихуахуа, готовьтесь к невероятно частым походам к ветеринарам и грумерам: эти песики обычно крайне хилые и требуют тщательного ухода за собой, – предупредила заводчик. – Но даже самую маленькую, с ладошку, собаку надо воспитывать. Она должна четко понимать, кто главный, вожак, а кто – стая, которая подчиняется. Надо обучать собаку основным командам и правилам поведения дома и на улице. Хотя бы банальным – не лаять и не рычать, не бросаться на прохожих, пускай даже с самыми позитивными намерениями, желанием познакомиться и облизать.



Вам пес титулованный или просто друг?



Конечно, если вы хотите собаку определенной породы, внешности и характера, вам прямая дорога к заводчику. Обязательно почитайте отзывы клиентов заводчика, проверяйте документы животного, смотрите помещения, где живут собаки и щенки. Если хоть что-то смутит вас – бегите: в Приморье немало мошенников, наживающихся на любви людей к собакам.



Второй вариант для тех, кто просто ищет себе друга и не обращает внимания на породистую внешность или титулованных родителей. Вы можете взять щенка или взрослую собаку с улицы или из приюта.



Первый вариант сложнее и полон дополнительных рисков. Как минимум придется повозить нового друга по врачам.



В случае приюта все проще. Вы можете заранее познакомиться с собакой. К тому же каждого четвероногого новичка там проверяют и лечат ветеринары, а по достижении определенного возраста еще и стерилизуют.



Но зачастую проблемы у собак бывают не только физические, но и психологические – страх, агрессия… Возможно, пса били, предавали, и теперь он не доверяет людям. Со всеми этими проблемами предстоит бороться новому хозяину. В таких случаях можно обратиться в фонды помощи животным.



– У нас есть несколько зоопсихологов и кинологов. В случае необходимости они занимаются с собакой, – объяснили в «Умке».



Хотя, строго говоря, во Владивостоке приютов для животных как таковых нет. Есть фонды помощи, которые существуют только благодаря работе волонтеров и пожертвованиям неравнодушных людей. У зоозащитников есть вольеры и помещения, где брошенные собаки и находят приют.



Несмотря на вечную нехватку денег и переполненность таких приютов, забрать оттуда животное не так-то просто. Сначала вы знакомитесь с представителем фонда, рассказываете о себе, своей семье, своем образе жизни и условиях, в которых будет жить пес.



– Если собаку берут пожилые люди, мы проговариваем, что будет с питомцем, если с ними что-то произойдет, – рассказали в фонде помощи животным «Умка». – И только после того, как мы выясним все, что нам, как зоозащитникам, требуется, люди знакомятся с собакой и мы подписываем договор. Он довольно стандартный: нам гарантируют, что будут кормить и заботиться о собаке, а мы, в свою очередь, имеем право отслеживать судьбу нашего подопечного.



Также представители фонда потребуют согласие всех, кто будет жить с животным: никто не хочет, чтобы от кошки отказались из-за аллергии младшего брата, а жизнерадостный щенок попал в руки к живодерам. Если обстоятельства не позволяют вам взять собаку домой, можно стать волонтером – помощь в уходе за животными всегда нужна.



Встречаем нового члена семьи



К приезду домашнего питомца надо подготовиться. Прежде всего спрячьте провода, обувь и тапки. В принципе, стоит убрать наверх все, что можно уронить, сломать, разгрызть. Если есть ковры – тоже уберите. Желательно проверить, нет ли в квартире плесени: собаки отлично чувствуют этот запах и прогрызают обои и штукатурку в попытках избавиться от него.



Если вам принципиально важно, чтобы квартира была в идеальном состоянии, тогда стоит купить клетку. Она должна быть как минимум вдвое-втрое больше самой собаки. А питомцу стоит объяснить, что это не тюрьма, а домик: положите туда одеяло, игрушки, вкусности. Если питомец не приучен к выгулу, не забудьте о пеленке. Кстати, о пеленках: если берете щенка – запаситесь ими, да побольше. Малыши не могут долго терпеть, так что без такой страховки не обойтись. Еще понадобятся игрушки – ищите прочные из плотной резины. Ни в коем случае не берите мягкие игрушки – пес может съесть синтепон, потом придется долго промывать ему желудок и ходить по врачам.



Обязательно возьмите как минимум две миски для корма и воды. Лучше, чтобы они были раздельные, – удобнее мыть. Пожалуйста, не покупайте дешевые пластиковые тарелки – яркий пластик часто токсичен, у животных на него бывает аллергия и акне. Лучше брать стеклянные, металлические или керамические. Они безопасны.



Корм – это отдельная тема. Можно кормить натуралкой: кашами, мясом, овощами и фруктами, давать витамины. Это сложно, но зато вы точно будете знать, что ест ваш пес. Можно купить сухой корм. Только учтите, что он должен соответствовать возрасту и породе собаки.



Кстати, покупая собачью еду, учтите, что потом лучше не менять марку корма (даже если это хороший профессиональный продукт), потому что у любого производителя в кормах свои источники белков, жиров и углеводов и частая смена (чаще одного раза в год) может привести к сбою работы поджелудочной вашего питомца.



Заранее запаситесь собачьими лакомствами из зоомагазина – пригодятся для дрессировки и для поощрения правильного поведения. Купите узловую кость – отлично работает, когда надо занять питомца на пару часов. Еще приобретите щетку и когтерезку.



Все готово. Встречаем гостя



Если вы забираете из питомника взрослую собаку, хорошенько погуляйте с ней перед тем, как идти домой. Щенку же без соответствующих прививок на улицу нельзя, так что сразу несите в дом.



Сразу дайте воду и еду, покажите, где собака может лечь. И сразу же оставьте ее в покое, дайте новому члену семьи осмотреться и привыкнуть. Не пугайтесь, если пес старается спрятаться, это нормально и скоро пройдет.



Но в первые же дни надо показать, что животное может вам доверять: давайте лакомства, чешите животик и играйте с ним. Старайтесь потихоньку приучать собаку к тому, что нужду надо справлять на улице, а не в квартире. Во время прогулок лучше держаться подальше от собак и людей, вызывающих опасения. Когда ваш питомец поймет, что он в безопасности, привыкнет к новым людям, можно начинать заниматься и обучать его базовым командам.



Если же поведение животного вызывает подозрения, первым делом ведите его к ветеринару. Это может быть признаком заболевания.