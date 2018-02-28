Красная книга как улика Человек продолжает наступление на природу, но что ее может защитить?

Новая редакция Красной книги России увидела свет в конце декабря 2017 года. Теперь экологи Приморья ожидают регионального издания этого главного документа по защите природы. Вопрос в том, как долго им ждать.

За подробностями корреспондент «В» обратился к одному из экспертов экологического справочника, главному научному сотруднику Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимиру Ракову.



Флора и фауна границ не признает



– Красная книга Приморского края в последний раз издавалась в 2005 году, но список видов, в нее включенных, появился раньше, в 2002-м. Это наиболее емкий для нашего региона документ, в который включены те виды растений и животных, которые нуждаются в охране государства. Они являются очень редкими, многие находятся на грани вымирания. В приморскую Красную книгу вошли и те животные, которые обитают на сопредельных территориях соседних стран – Северной Кореи и Китая, – рассказал Владимир Раков.



Как отметил эксперт, в Красной книге РФ животные, обитающие в Приморье, представлены не так широко, как в региональном издании. Дело в том, что если какой-либо вид уже представлен в главном охранном документе страны по другому региону, то второй раз его не прописывают. Такой же практики придерживаются и составители Международной Красной книги: если основной ареал вида расположен не в России, то этот вид не будет представлен на страницах о нашей стране.



Время не ждет



Экологов тревожит вот что: по законодательству РФ Красная книга (в том числе региональные справочники) должна переиздаваться каждые 10 лет. Но с момента выхода приморского издания прошло уже 13 лет.



– Это официальный документ, который служит доказательством даже в суде, – подчеркнул Владимир Раков. – Поэтому очень важно, чтобы Красная книга вышла в бумажном варианте, так как только в таком виде она является официальным документом. Она утверждается губернатором Приморского края и издается типографским способом на хорошей бумаге. И очень плохо, что у нас происходит задержка с переизданием региональной Красной книги.



К примеру, в приморском справочнике 2005 года вы не найдете ни слова об обитающих в регионе ракообразных, в том числе и о крабах. В то время как в российском издании им посвящен целый раздел.



ДВ-гектар замахнулся на святое?



При этом, как акцентирует ученый, проблема защиты исчезающих видов флоры и фауны в Приморье стоит очень остро.



– Если раньше многим редким животным и растениям удавалось выжить благодаря малочисленности населения в регионе, то в последние годы освоение и развитие Приморья идет семимильными шагами: развиваются порты, угольные терминалы, протянуты километры нефте– и газопроводов, появляются новые мосты. Ожидается новое крупное строительство – нефтеперерабатывающий завод, предприятие по производству минеральных удобрений, – перечисляет Владимир Раков. – Да и раздача дальневосточного гектара ведется без учета требований Красной книги. Мы уже столкнулись с последствиями такой политики в Шкотовском районе, где на выделенных гектарах вовсю идет вырубка лесов. А ведь там произрастают уникальные виды растений, да и фауна богатейшая, в том числе обитают редкие ее виды.



Стройки уже вплотную подбираются к государственному заказнику регионального значения «Залив Восток», который был специально создан, чтобы сохранить ареал редких видов водных объектов. Именно здесь заходит на нерест лосось. А неподалеку расположена международная станция кольцевания птиц.



Поэтому ученые настаивают, чтобы каждая большая стройка в крае проектировалась с учетом сохранения внесенных в Красную книгу представителей фауны и флоры. В случае необходимости речь даже может идти об их переселении.

Справка «В»

Красная книга Приморского края – это список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. Как и Красная книга РФ, региональное издание имеет юридический статус и является государственным документом. Занесение любого вида в Красную книгу означает юридическое признание вида редким, а значит, подлежащим правовой охране.



Красная книга Приморья состоит из двух разделов – «Животные» и «Растения», которые содержат несколько подразделов. В нее включены пять типов беспозвоночных, около 40 видов моллюсков, почти 60 видов насекомых, множество редких видов морских, озерных и океанических рыб, земноводных и пресмыкающихся, членистоногих и ракообразных, несколько десятков видов птиц, 35 видов млекопитающих. Растительный мир включает 29 видов растений (в том числе водоросли и мхи), 66 видов лишайников и 58 видов грибов.