Особые приметы: изображал бомбу Новые записки бойца спасательного отряда

От редакции. В предыдущем номере мы начали публиковать рассказы Александра Киктенко. В 1990-х он и его друзья выпускали программу «Спасатель» на одном из местных телеканалов и одновременно работали в спасательном отряде «Владспас». То есть, будучи и профессиональными спасателями, и журналистами, они и людям помогали, и интересные истории о происшествиях в эфир выдавали. Но многие из них остались за кадром. Сейчас эти истории Александр представляет на суд читателей «В».

Твари божьи неблагодарные



Отношение к животным у спасателей особое. Я имею в виду не тех животных, которые сами на спасение надрессированы, дельфинов там или собак, которые под завалами людей вынюхивают. С этими как раз все понятно. Они – коллеги, респект им и полная уважуха. А вот что касается тех, кого нужно спасать…



С одной стороны, их, конечно, жалко. Беззащитные они. Каждый их обидеть может. Да и возни с ними больше, чем с людьми. Они ведь объяснить не могут, что болит и где придавило.



А с другой… Эти твари божьи – самые неблагодарные сволочи. Уж сколько раз вызывали нас на снятие котов с деревьев. Приезжаешь, смотришь на это шерстяное чудовище и думаешь: «Эх, люди вы, человеки! Ну залез кот на дерево. Ну орет благим кошачьим матом. Ну так, может, он от вас туда и залез, ибо замучили вы его своим чрезмерным вниманием. И орет он у вас третий день потому, что кормите вы его слишком хорошо. Вот если бы плохо кормили, он давно бы уже проголодался и сам спустился. Я просто уверен, что никто еще не встречал на дереве труп кошки, умершей от голода. Во всяком случае, я не встречал…»



Но любящих хозяев в такие минуты убедить невозможно. Вот и лезешь ты на дерево за очередным Васькой. А Васька этот с тобой почему-то общаться совсем не желает и уползает все выше и выше, на самые тонкие ветки. Вес Васьки эти ветки еще выдерживают, а вот твой…



В конце концов это великое восхождение заканчивается падением. Чаще всего падает Василий, потому что спасатель не дурак и как минимум страхуется. Василий испытывает взрыв адреналина во время свободного падения и, как правило, падает в любезно растянутое хозяевами одеяло.



Этот момент в таких операциях самый ответственный. Потому что, если Василия сразу не скрутить, очень велика вероятность того, что он сию же секунду окажется на соседнем дереве. Доказывая тем самым всем окружающим свою независимость и их необразованность.



У нас были такие коты, к которым мы по два-три раза в неделю приезжали. Хозяева платили. Мы лазали. Соседи наслаждались шоу.



Кардан, чего орешь?



Было уже холодно. Конец ноября. Часов десять вечера.



Звонок: «Мужики, выручайте!»



– Что случилось?



– У меня машина орет.



– Что значит «орет»?



– А вот то и значит! Орет, как зверюга какая-то! Я ее заглушил, а она все равно орет!



– Где вы находитесь?



– На фуникулере.



– Сейчас подъедем.



Мужчина приехал на вокзал провожать семью в поездку. Машину оставил на привокзальной площади, а сам с чемоданом в одной руке и женой в другой отправился на перрон. Проводил быстро, посадил в вагон – и чао, любимая! Долго прощаться погода не располагала, поэтому мужичок бегом отправился в теплую машину. Завел и поехал домой. И только спустя километра три услышал под капотом странные звуки. Остановился. Заглушил двигатель. А звуки не пропали. Что в такой ситуации делать честному человеку на «Крузаке» последней модели? Правильно! Звонить спасателям!



Приехали быстро. Мужичок в легком пальтишке прячется за остановкой.



– А ты чего мерзнешь? – резонно спрашивает его наш водитель.



– Да хрен его знает, чего она орет, – выстукивает зубами мужичок. – Может, там бомба!



Такой расклад нам, натурально, совсем не нравится. Саперов, конечно, можно вызвать, но нужно сначала знать, на что их вызывать. Есть ли бомба и какая она? Ибо саперы – парни серьезные и на «орущую машину» не поедут.



Подходим к машине, а она реально орет! Практически беспрерывно! И голос у нее такой противный, с хрипотцой.



На бомбу явно не похоже, но на всякий случай крайне осторожно заползаем под днище. Звук определенно исходит со стороны двигателя. Пока осторожно открываем капот, понимаем, что звук изменился. Стал хриплым и гораздо тише, к тому же периодически начал прерываться.



Уже не сомневаясь в его происхождении, рванули капот вверх и увидели источник ора. В двигателе сидел невнятного цвета, до жути грязный котенок и продолжал издавать протяжные хриплые звуки.



Скорее всего, бездомный клочок шерсти решил погреться под теплой машиной на привокзальной площади. Но каким образом он сумел пробраться наверх, под капот, проехать там аж три километра и не погибнуть, для нас так и осталось загадкой. Что ж, зато на базе «Владспаса» появился еще один обитатель со звучным именем Кардан.

Через пару месяцев Кардан вымахал в здоровенную зверюгу, которая не давала спуска не только местным котам, но и собакам с соседней стоянки.