Объявляем весну открытой! Все, закончилась зима. Завтра – весна! С чем мы нас всех и поздравляем. Потому как совсем уж надоели серые пятна грязного снега, пыльно-бурые леса, мороз, помноженный на пронизывающий ветер…

И пусть весна наступает только календарно, пусть еще будет снег (синоптики грозятся), а где-то и заморозки, но так хочется теплого солнца, запаха просыпающейся земли, аромата набухающих почек, сиреневых красок распускающегося багульника. Фотокорреспонденты «В» решили поторопить для своих читателей весеннее настроение. С такими снимками, согласитесь, гораздо веселее ждать, когда природа проснется окончательно и бесповоротно.