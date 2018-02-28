График для томатов диктует погода Ученый подсказал, как высчитывать сроки

Давайте разберемся со сроками посева семян томатов на рассаду. Многие дачники-огородники уже переживают: не пора ли?

Кандидат сельскохозяйственных наук научный сотрудник Приморской овощной опытной станции Александр Корнилов в минувшую субботу в городской школе овощеводов провел занятие по агротехнике помидоров. И успокоил:



– Не торопитесь, сеять рассаду томатов еще рано. Это очень теплолюбивая культура. И если посадку в открытый грунт сделать слишком рано, то они могут попасть под возвратные заморозки, а это просто-напросто сгубит растения. Поэтому сроки высадки рассады ограничены нашими климатическими условиями.



Давайте разберем первый вариант – при выращивании помидоров в открытом грунте, без использования каких-то специальных приспособлений для создания дополнительного тепла.



В данном случае самый ранний срок высадки рассады помидоров в открытый грунт – 22–23 мая, а еще лучше высаживать ее 27– 28 мая, 1 июня.



Остается посчитать исходя из этого срока, когда нужно сделать посев. Александр Степанович привел простую и понятную схему подсчетов:



– Чтобы вырасти и окрепнуть, помидорной рассаде требуется 40–45 дней. Значит, всходы должны появиться примерно 10–12 апреля. А сеять семена надо на 7–10 дней раньше, чтобы они проросли и дали всходы. Вот и получается, что раньше 1 апреля заниматься этим делом нет никакого смысла. Но есть еще один нюанс: этот срок касается выращивания рассады без пикировки.



Если же вы будете ее пикировать, то на приживаемость рассады после этой довольно болезненной для нее процедуры нужно дать еще 7–10 дней. Значит, посев еще больше приближается и переносится примерно на 20 марта.



Теперь второй вариант – при использовании теплиц, туннелей и других укрытий. В этом случае посадить помидоры можно раньше – не 25 мая, как мы говорили, а 10–15 мая. Соответственно, на 10 дней раньше требуется посеять семяна. Так что в данном случае примерно через недельку можно уже и приступать.



– А вообще безрассадным способом выращивать помидоры у нас можно? – поинтересовались участники занятия.



– Так и делают те, кто не стремится получить урожай раньше, а лишь заинтересован в его качестве и количестве. Посев прямо в грядку можно делать 10–15 мая.



Подготовьте почву, набейте лунки, в каждую разложите по 3–5 семян. Через 10 дней – как раз к концу мая, когда минует угроза заморозков, появятся всходы. Самая главная проблема в это время – борьба с сорняками, губительными для слабеньких растений. Если сумеете ее решить, то томаты дружно пойдут в рост и даже догонят кусты, которые были выращены из рассады.



Хороших вам урожаев!