Март усадит за парты В преддверии дачного сезона Союз садоводов города Владивостока предоставляет дачникам уникальную возможность обсудить волнующие их вопросы со специалистами и учеными и пройти под их руководством курс обучения по овощеводству и садоводству. Все только что полученные знания, пока ничего не забылось, они смогут использовать на практике, на своих участках.

Однако перед тем, как выполнять напряженную программу марта, устроили дружную встречу весне, посетив 27 февраля Ботанический сад и полюбовавшись цветущими сейчас в оранжерее орхидеями, азалиями, эффектными тюльпанами, выгонка которых по традиции делается к 8 Марта. Зарядившись самыми положительными эмоциями и впечатлениями, настроились на деловую подготовку к весенним работам.



Союз садоводов Владивостока при поддержке городской администрации организует учебу по трем программам.



Расписание на март следующее.



По президентскому гранту – учеба по субботам (3, 10, 17, 24, 31 марта) во ВГУЭС, аудитория 2905, остановка общественного транспорта «Студенческая» (начало в 14 часов). Субботние занятия проведут ученые Приморской овощной опытной станции по перцам, баклажанам, тыквенным культурам, огурцам, картофелю, свекле, моркови. На 21 марта запланирована экскурсия в Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в п. Тимирязевском (Уссурийск).



Занятия в рамках городской программы «Развитие социального партнерства» – по воскресеньям (4, 11 и 25 марта). Они будут проходить в той же аудитории во ВГУЭС и будут посвящены выращиванию плодово-ягодных культур. Начало в 14 часов.



Занятия по гранту администрации города Владивостока по выращиванию персиков и абрикосов – по пятницам (2, 16, 23 и 30 марта) в административном здании на Ильичева, 15 в конференц-зале. Начало в 14 часов.