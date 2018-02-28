Март усадит за парты

В преддверии дачного сезона Союз садоводов города Владивостока предоставляет дачникам уникальную возможность обсудить волнующие их вопросы со специалистами и учеными и пройти под их руководством курс обучения по овощеводству и садоводству. Все только что полученные знания, пока ничего не забылось, они смогут использовать на практике, на своих участках.

28 февр. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4288 от 28 февр. 2018

Однако перед тем, как выполнять напряженную программу марта, устроили дружную встречу весне, посетив 27 февраля Ботанический сад и полюбовавшись цветущими сейчас в оранжерее орхидеями, азалиями, эффектными тюльпанами, выгонка которых по традиции делается к 8 Марта. Зарядившись самыми положительными эмоциями и впечатлениями, настроились на деловую подготовку к весенним работам.


Союз садоводов Владивостока при поддержке городской администрации организует учебу по трем программам. 


Расписание на март следующее. 


По президентскому гранту – учеба по субботам (3, 10, 17, 24, 31 марта) во ВГУЭС, аудитория 2905, остановка общественного транспорта «Студенческая» (начало в 14 часов). Субботние занятия проведут ученые Приморской овощной опытной станции по перцам, баклажанам, тыквенным культурам, огурцам, картофелю, свекле, моркови. На 21 марта запланирована экскурсия в Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в п. Тимирязевском (Уссурийск).


Занятия в рамках городской программы «Развитие социального партнерства» – по воскресеньям (4, 11 и 25 марта). Они будут проходить в той же аудитории во ВГУЭС и будут посвящены выращиванию плодово-ягодных культур. Начало в 14 часов. 


Занятия по гранту администрации города Владивостока по выращиванию персиков и абрикосов – по пятницам (2, 16, 23 и 30 марта) в административном здании на Ильичева, 15 в конференц-зале. Начало в 14 часов.