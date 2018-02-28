Татьянин день и ее «Династия» Весна стартует по-праздничному

Для Татьяны Оксенюк – мамы шести дочерей 8 Марта, конечно же, главный праздник. Но есть еще один повод, чтобы поздравить ее, – на днях она отметила юбилей.

Татьяна Оксенюк – дочь ученого-садовода Юрия Федоровича Оксенюка, выпускница Приморского сельскохозяйственного института, жена известного в садоводческих кругах ученого агронома Анатолия Шагиахметова, с которым вместе, как когда-то родители, работают сейчас на Приморской опытной плодово-ягодной станции в поселке Трудовое. По судьбе Татьяны садоводство проходит красной линией.



Казалось бы, столько семейных и профессиональных забот! Но она всегда на удивление уравновешенна, всегда принаряжена и привлекательна. Для дочерей – пример элегантности и вкуса.



Ни разу не приходилось наблюдать, чтобы Татьяна выходила из себя или противоречила супругу. Вокруг него жизнь бьет ключом, всегда много людей, которые обращаются с вопросами и просьбами, стремятся поделиться своими впечатлениями. И жена непременно рядом – и на лекциях и мастер-классах, которые муж проводит для садоводов, и в поездках по краю, и на опытных участках сада, и на собственном огороде. Во всем старается поддержать, если надо – помочь, подставить хоть и не такое уж сильное, но надежное плечо.



Сейчас вся семья занимается садоводством, с малых лет включены в процесс дочери. А старшая Полина поступила в сельскохозяйственную академию в Уссурийске, чтобы стать дипломированным специалистом и поддержать дело родителей и бабушки с дедушкой.



«Целая династия!» – скажет внимательный читатель и не ошибется. Поэтому именно так – «Династия» – Татьяна и Анатолий решили назвать свой питомник и селекционный участок.



– Мы занимаемся не только испытанием новых сортов плодово-ягодных культур, отрабатываем агротехнику, но и ведем селекцию по яблоне, груше, жимолости, шиповнику, – рассказала собеседница. – Честно говоря, агрономической и садоводческой науке уделяется сейчас мало внимания, работать непросто. Но, как говорится, кто, если не мы?



– Ваш отец Юрий Федорович вел селекцию облепихи и один из своих сортов назвал Татьяна. Наверное, в честь вас?



– Да, спасибо папе за это. Он внес большой вклад в садоводство края, к его мнению и рекомендациям до сих пор прислушиваются приморские питомниководы, садоводы-опытники, а выпущенный много лет назад «Календарь садовода» был и остается настольной книжкой дачников и сельских жителей, куда они постоянно заглядывают за подсказками.



– А ваш супруг Анатолий, можно сказать, подхватил семейную традицию популяризировать лучший опыт садоводства и огородничества, обобщать его, делиться собственными наработками, консультировать новичков. Провести столько лекций и занятий для садоводов, сколько проводит он, далеко не каждому по силам. Могу предположить, что вы помогаете готовиться Анатолию к занятиям.



– Да, многое делаем вместе. А как иначе?



Работа с садоводами и дачниками, обучение их, консультирование – это задача общественных организаций, питомниководов, ученых. И это целое большое направление работы в садоводстве, основа для того, чтобы оно развивалось, шло вперед. Мы это понимаем и тоже стараемся не стоять на месте. Есть предложения по созданию демонстрационного сада, где бы были созданы условия для проведения мастер-классов и практических занятий. Сотрудничаем в этом направлении с Союзом садоводов Владивостока. Татьяна, как и ее муж, человек увлекающийся, неравнодушный к тому, что делает и чем занимается. Нынешней зимой они провели огромную работу по картофелю, анализу потребительских свойств сортов. А поскольку испытывают их несколько десятков, то очень много времени потребовалось для проведения по всем правилам дегустаций.



– Наверное, теперь по вечерам в вашей семье стол накрывается не для ужина, а для дегустации?



– Шутки шутками, но такие активные дегустации откладываются на боках, – смеется Татьяна. – Теперь надежда на весну с ее напряженным графиком работы.



Хотя впереди еще 8 Марта! На лекции по картофелю Анатолий поделился интересными рецептами, в том числе для праздничного меню. Мы сами их используем, думаю, что многие слушатели тоже взяли их на вооружение.



– Татьяна, желаем вам, хозяйке дома, чтобы в нем всегда царили лад и взаимопонимание. Искренней вам дружбы с дочерьми, любви, заботы и поддержки со стороны мужа. И пусть ваша «Династия» делает успехи!