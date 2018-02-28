«Всех поздравляем с Ольгой Кабо!» Одна из самых красивых актрис российского кинематографа отметила 50-летие

Первый раз на сцену легендарного Дома кино Ольга Кабо вышла в 18 лет – после премьеры фильма «Миллион в брачной корзине». И свое 50-летие актриса отметила здесь же в кругу дорогих и любимых друзей, коллег и родных.

Первый поцелуй – кинематографу



Мама актрисы Аида Николаевна когда-то привела дочь – студентку первого курса ВГИКа – на съемочную площадку фильма «Миллион в брачной корзине». И первая работа дочери в кино шла под ее строгим приглядом. Поэтому рассказ о творчестве актрисы Кабо начался с этой картины, ведь нарезку роликов для юбилейной программы делала Аида Николаевна. И все три часа, что шел вечер, мама виновницы торжества находилась в «кабинке киномеханика», руководя технической стороной мероприятия.



– Накануне вечера мама сказала: «Оля, поздравляю: у тебя 90 фильмов!», – улыбается Ольга Кабо. – А если мама посчитала, то этому можно верить.



– Оля к нам пришла, когда ей было 17 лет, – рассказывает Всеволод Шиловский – автор первого ее фильма. – С Ольгой мы сняли три огромные работы – «Миллион в брачной корзине», «Блуждающие звезды» и «Люди и тени». И я могу сказать только одно: этой девочке – а я говорю как работодатель, как режиссер и как педагог – структура лица дана Богом. Ее лицо в первой картине и сейчас – одно и то же! И в этом вся прелесть Кабо. Она всегда очаровательна. Народ ее любит, боготворит. Но она спокойна в этом отношении. При этом Оля – подвижница той картины и того режиссера, у которого снимается. Это очень важный момент. Я бы сейчас желал ей только одного: быть всегда Ольгой Кабо!

Как призналась актриса, первый в ее жизни поцелуй случился именно на съемках фильма «Миллион в брачной корзине» – когда ее героиня Фьорелла целует Николо, которого сыграл Алексей Яковлев.



– Поэтому я смело могу сказать, что свой первый поцелуй я подарила кинематографу! – говорит Ольга. – А мой первый кинопапа Александр Ширвиндт при встрече всегда говорит: «Ну что, дочь?» Поверьте, это дорогого стоит!



Признание в любви



– Наша жизнь состоит из мыслей, эмоций, событий и, самое главное, из важнейших встреч с людьми, которые потом определяют твое будущее, ближайшее и далекое… Открою секрет: Оленька стала моим самым ярким, интересным, добрым и самым любимым партнером, – заверил кумир советских кинозрителей, а ныне успешный педагог, бизнесмен и актер Александр Кузнецов, который проснулся знаменитым после выхода фильма «Джек Восьмеркин-американец», а закрепил свой успех ролью в «Приморском бульваре». Его напарницей в этом фильме была Ольга Кабо. – Наша первая встреча состоялась в 1986 году на съемках в Одессе. Потом была серьезная работа «Бегущая по льду», и даже в спектакле мы играли влюбленных господ бедного Труффальдино. А потом были кинофестивали, которые мы открывали и закрывали вместе. Оля, я хочу признаться тебе в любви! Я бесконечно счастлив, что мы встретились и что у нас с тобой такая большая творческая биография. И я надеюсь, что это не последняя наша работа.



– Я знаю, сколько мне лет, но я никогда не чувствовала возраста, – призналась виновница торжества. – Но когда нас с Сашей однажды пригласили на 25-летие фильма «Приморский бульвар» в Одессу, я на минуточку остановилась и подумала: «Это же четверть века! Четверть века люди смотрят наши фильмы!» И осознание этой цифры – это как снег в ясный солнечный день.



Иншаков столкнул Кабо с 15-метровой высоты



Признался в любви к Ольге Кабо и известный актер, продюсер, президент Лиги каскадеров Александр Иншаков. И рассказал, как когда-то вовлек молодую актрису в авантюру:



– Судьба нас с Олей свела в кино. Мы сделали вместе не один фильм. Но, наверное, самая важная картина в ее жизни та, после которой она тоже стала каскадером. Это «Крестоносец». На съемках нам с Олей пришлось делать много трюков. И самый опасный – ее прыжок с 15-метровой высоты. Это достаточно высоко. И страшновато. Я ее обманул: сказал, что это вовсе не высоко и не страшно. Мы сидели на подоконнике, и я ее подтолкнул слегка. Она прыгнула в первый раз. Смотрю сверху, а ее внизу нет… Она прошла все картонные коробки почти до асфальта! Вышла вся в слезах… После этого мы прыгали еще пару раз, сделали хороший дубль, который и вошел в кино. А я после первого прыжка Оли стал заикаться. И мне посоветовали… петь. Говорят, это помогает при заикании. Я послушался совета и стал петь.



Чтобы подтвердить правдивость своих слов, Иншаков действительно спел в честь Ольги Кабо.



– Саша, я тебе благодарна, что ты в меня поверил и где-то заставил преодолеть себя. Во всяком случае, после всех наших трюков мне уже ничего не страшно! – заверила юбилярша.



Харатьян признался Разгуляеву в любви к его жене



С поздравлениями вышла на сцену и дочь Ольги – Татьяна Василишина, балерина и необыкновенно красивая, изящная девушка, мамина гордость. В детстве Таня снялась с мамой в сказке «Дюймовочка», но, став старше, выбрала свою дорогу – сегодня она учится на балетмейстера.



«Хор имени Ольги Кабо» – муж актрисы Николай Разгуляев, его друзья, их с Ольгой сын Виктор и даже сын Николая от предыдущего брака Виталий – исполнил сочиненную в честь именинницы песню.



– Когда я женился на Ольге Кабо, у меня было ощущение, что сейчас вокруг меня будет так же интересно, как вокруг всех артистов, – смеется Николай. – Живем год, два – все нормально, все как-то спокойно… Однажды раздается звонок (а Ольга в это время находится в ванной), и молоденькая девушка стрекочет по телефону: «А можно Ольгу Кабо пригласить? Нет? А вы можете ей передать? Тогда передайте: она летит на фестиваль в Анапу, ей обязательно нужно быть – ей звезду там будут открывать, а еще Вере Васильевой и Владимиру Зельдину. Я говорю: «А Кабо как среди них оказалась?» А девушка же не догадывается, кто я, и говорит: «А вы что, не знаете? Она же секс-символ 60-х годов прошлого столетия!»



В любви к Ольге Кабо в этот вечер признались многие мужчины. Дмитрий Харатьян прокричал в зал, обращаясь к мужу актрисы:



– Коля, я люблю твою жену!



Ради Марии



Каждого гостя Ольга Кабо встречала как дорогого и родного человека. И это было искренне и трогательно. Особую почесть актриса оказала своему коллеге Николаю Караченцову, который в этот день был в зале Дома кино с женой Людмилой Поргиной. Именинница спустилась со сцены в зал, обняла и поцеловала актера, встречу с которым подарила ей судьба и режиссер Алла Сурикова.



– У нас с Ольгой уже три с половиной картины, и впереди – неизвестно сколько! – сказала Сурикова. – «Две стрелы», где Оля снялась с Сашей Кузнецовым. Самые красивые кадры сегодня не показали, потому что у нас в зале дети. Но там фантастически красивая эротическая сцена, где Ольга и Саша Кузнецов обнаженные. За эту сцену мы где-то в Германии получили особый приз! А после того, как Ольга и Саша снялись, уже все артисты захотели сниматься голыми. Но всем я не разрешила – не у каждого такая красивая фигура, как у Кабо. А потом была картина «Чокнутые» с Олей и Николаем Петровичем Караченцовым, один эпизод мы снимали в Вене. Оля снималась практически раздетая, простудилась, температура под 40. А не снимать мы не могли. И она сказала: «Я буду сниматься!» Там есть сцена, где Караченцов говорит: «Господи, ну что ты сделал, что я влюбился в такую дуру!» И у Ольги текут слезы. Конечно, это не было запланировано в сценарии, но, когда температура 40, слезы сами получаются. И Петрович, этот великий актер-импровизатор, провел пальцем по щеке Ольги и говорит: «Соленые – значит настоящие…» Так родился замечательный образ. В этой картине Ольгу я утвердила практически сразу. Потому что она – это Мария, посланная Богом этим ребятам, которые делают первую железную дорогу в России. Лучше ведь не придумаешь – огромные бархатные черные глаза, ну абсолютно святая Мария! А любимым по сценарию у нее должен был быть корнет. И пробовался на эту роль другой артист. Но мне очень хотелось, чтобы снимался Петрович, но он не корнет по возрасту. И тогда я взяла и корнета в ранг поручика возвела. И пара зажила своей жизнью.



А в нашей крайней – не буду говорить последней – картине «Любовь и сакс» Олечка сыграла просто очаровательную флористку Марию. И когда герой Максима Аверина берет ее за руку, я понимаю, что оторваться от нее он уже не может. Но по сценарию он должен вернуться к жене. Поэтому Оля аккуратно убирает его руку со своей и дает ему шанс вернуться в семью… Спасибо, Оля, за это! Ну а самый любимый наш фильм – и мой, и Олин, и Николя Петровича – это трехминутная лента «Леди Гамильтон»… Нас связала долгая и счастливая жизнь, и я верю, что все у нас впереди. Одним словом, я всех нас поздравляю с Ольгой Кабо!