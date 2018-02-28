Где тут сдают на анализы? Что лучше – обследоваться с головы до ног или продолжать жить в счастливом неведении

Каждый из нас, независимо от отношения к своему здоровью, время от времени вынужден проходить медицинское обследование. Хотя бы в рамках диспансеризации. То есть каждый имеет представление, что это такое. Но далеко не каждый считает нужным тратить на это силы и время. И напрасно. Ведь даже авторитетные нынче астрологи в своих прогнозах постоянно советуют: прислушайтесь к сигналам, которые посылает вам организм…

Никаких гарантий



Конечно, все мы с детства знаем, что раз в полгода нужно показаться стоматологу (если, конечно, еще есть что показывать). И помним о ежегодной обязательной флюорографии. А если и забываем, то нам о ней непременно напомнят, запросив результаты при, не дай бог, госпитализации или приеме на работу. Перевалив рубеж в 40–50 лет, многие вводят в свой диагностический минимум регулярное измерение артериального давления и уровня сахара в крови.



Есть и такие, кто не довольствуется обязательным минимумом. Лучше сдать анализы и получить гарантию здоровой жизни на ближайшие годы, полагают они.



– Не получится, – категорично утверждает главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра, главный внештатный специалист по профилактической медицине краевого департамента здравоохранения Анжела Кабиева. – Во-первых, невозможно сдать анализы на все изученные наукой заболевания. Во-вторых, даже хорошие анализы вам ничего не гарантируют. Можно, к примеру, сделать ЭКГ, которая не покажет никаких отклонений, и слечь с инфарктом, едва добравшись из поликлиники до дома.



Вообще, рекомендации врачей относительно плановой диагностики неоднозначны. Кто-то советует не отлынивать от диспансеризации и далее уже танцевать от ее результатов и рекомендаций врачей. Кто-то, напротив, считает комплексный медосмотр профанацией и советует просто тщательно следить за своим здоровьем.



Что до профанации, то тут мы вынуждены согласиться, подтвердив собственным опытом. На недавнем таком осмотре коллега решила посоветоваться с врачом относительно какого-то пятна на ноге, на что доктор руками замахала: «Что вы, что вы! Мы здесь не для этого. У нас диспансеризация, а советоваться будете со своим терапевтом!»

Что же до «тщательно следить за здоровьем», то здесь тоже важно не перегнуть палку. Позиция «меньше знаешь – крепче спишь» ничуть не хуже (хотя и не лучше) желания провериться на все. Вот в этом солидарны абсолютно все опрошенные нами врачи.



Так чем же именно стоит озаботиться во благо самого себя? Представляем перечень обследований, которые необходимо проходить ежегодно, составленный при помощи владивостокских врачей.



Все тайны выдаст кровь…



Забудьте про то, что повышенный холестерин – удел пожилых людей. Его можно обнаружить и у 20-летних. Способствуют этому курение, потребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и несбалансированная диета. А если «вредная» цифра начала расти, даже незначительно, вернуть ее в рамки нормы очень сложно.



К слову, рассчитывать на то, что вам проверят уровень холестерина во время диспансеризации, не стоит: здесь определяют лишь общий холестерин, не разделяя его на плохой и хороший. И если показатели высокие, врач может назначить снижающие препараты, которые понизят в том числе и хороший холестерин. А чрезмерно низкий холестерин в пожилом возрасте – это путь к деменции (слабоумию), так что неизвестно еще, что хуже.



Правильно поддерживать углеводный баланс в организме сегодня тоже удается немногим. От таких неприятностей, как ожирение и сахарный диабет второго типа, не застрахован никто. Ежегодное исследование крови на сахар помогает контролировать обмен глюкозы и своевременно принимать меры, если он нарушен.



Дополнительно к биохимическому и клиническому анализу крови стоит проверить уровень гормонов щитовидной железы. Этот анализ покажет переизбыток или, наоборот, недостаток специфических гормонов, что и является маркером заболевания.



– Для жителей нашего йододефицитного региона этот анализ особенно актуален, – предупреждает гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, врач антивозрастной медицины кандидат медицинских наук Александра Мухотина. – Причем для того, чтобы сдать его, необязательно брать направление у узкого специалиста, его может дать и терапевт. А вот если показатели не совпадут с референтным интервалом (интервал между нормальными и ненормальными показателями. – Прим. ред.), пора идти к эндокринологу.



Вообще, проблема йододефицита – общая для России, и Приморье – не исключение, несмотря на близость моря. Причин тут много, и это тема отдельного разговора.



…А ультразвук покажет



Список внутренних органов, в первую очередь нуждающихся в УЗИ-диагностике, возглавляет та же щитовидка. УЗИ позволит увидеть мелкие узлы, не определяющиеся при пальпировании, но уже несущие опасность.



Обязательно раз в год нужно делать УЗИ брюшной полости, в частности, для того чтобы проверить состояние печени. Знайте: жировой гепатоз можно встретить и у молодых, и у худых, поскольку его появление зависит не от лишнего веса, а от того, что мы едим.



Неврологи рекомендуют делать УЗИ сосудов шейного отдела позвоночника. Это обследование позволяет определить диаметр артерий, состояние сосудистых стенок, наличие или отсутствие тромбов, просвет сосудов при наличии тромбов, расположение холестериновых бляшек и их состояние, то есть предупредить возможную сосудистую катастрофу.



Для женщин моложе 45 лет рекомендовано ежегодно проводить УЗИ молочных желез.



Что скажет кожа?



Еще одно обследование, необходимое жителям именно нашего региона, – осмотр кожи. Врачи уже давно бьют тревогу: рак кожи лидирует среди онкологических заболеваний в Приморье.



Онкодерматологи рекомендуют ежемесячно проверяться самостоятельно. Просто внимательно осмотрите себя на предмет новых, необычно больших или слишком быстро растущих родинок, образований нетипичного цвета, формы и т.п. Раз в год эту процедуру следует доверить специалисту.



К слову, некоторые клиники Владивостока регулярно проводят акции, во время которых бесплатно обследуют кожные новообразования.



Загляните в глаза…



Визит к офтальмологу необходим и мужчинам, и женщинам. Хотя, как утверждает статистика, риск различных заболеваний глаз у женщин значительно выше, чем у мужчин. У женщин чаще развивается симптом сухого глаза, появляются аутоиммунные болезни, влияющие на зрительный аппарат, более распространены ранняя катаракта и глаукома.

Отсюда совет: представительницам слабого пола стоит посещать окулиста раз в два года, если ранее проблем со зрением не наблюдалось, и раз в год, если вы уже носите очки или контактные линзы.



…И нижний отдел кишечника



Здесь нужна колоноскопия – обследование кишечника с помощью трубки и установленной на ее конце крошечной камеры. Она поможет выявить в нем новообразования, в том числе раковые.



Да, это довольно неприятная и даже болезненная процедура, которую многие клиники из-за опасения повредить кишечник предпочитают проводить без наркоза. Но проходить такое обследование, по идее, должен каждый достигший 50-летнего возраста. А тем, чьи родители были больны раком кишечника, колоноскопию рекомендуют на 10 лет раньше того возраста, в котором заболели мать или отец.



– Не в качестве замещения, а в качестве мотивации вместо колоноскопии можно сдать анализы на скрытую кровь. И уже по их результатам можно будет понять, нужно ли вам проходить эту процедуру, – поясняет Александра Мухотина.



Девочкам налево, мальчикам направо



Есть и перечень обследований, которые необходимо проходить исходя из гендерной принадлежности.



Например, мужчинам после 40–45 лет необходимо ежегодно посещать уролога, в том числе и для того, чтобы проверить состояние предстательной железы.



– После 30 лет у мужчин начинает снижаться выработка тестостерона, и примерно в 45 лет они начинают это ощущать, – разъясняет врач-андролог Валентина Рыбалкина. – Именно на эти годы приходится кризис среднего возраста, когда мужики начинают менять жен. Отмечаются в этом возрасте перемены и со здоровьем. Подвержен изменениям такой гормонозависимый орган, как предстательная железа: в это время может развиться доброкачественная гиперплазия, иначе говоря, аденома простаты.



С женщинами все сложнее. Для начала – маммография. Согласно обновленным рекомендациям международного сообщества онкологов каждая женщина начиная с 45 лет должна проходить маммограмму раз в два года. Если женщина входит в так называемую группу риска, начинать регулярный скрининг надо намного раньше – лет с 40. Это касается тех, у кого рак груди занесен в семейный анамнез (был у кого-то из близких родственниц). После 50 лет каждая женщина должна проходить такое обследование, как флюорографию, ежегодно.



И, разумеется, ежегодный визит к гинекологу. Где обязательно возьмут цитологический мазок, который также диагностирует рак яичников. Еще одно обязательное обследование – анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ), провоцирующий рак шейки матки.



Все остальные специфические обследования – анализы на ИППП, УЗИ малого таза – уже по показаниям врача.



Не доводите переживания до маний



Откровенно говоря, программы популярных у нас ныне медицинских туров, предлагающих обследования в клиниках, например Южной Кореи или Израиля, значительно шире российского перечня. Там, в частности, в списке анализов обязательно присутствуют онкомаркеры и разнообразные гормональные тесты. Может, и нам нужно регулярно сдавать эти анализы? Так, на всякий случай.



– В некоторых случаях онкомаркер может стать единственным сигналом проблемы, когда еще даже на УЗИ ее не видно, – рассказывает Александра Мухотина. – Например, при раке яичников информативными могут стать маркеры CA-125 и HE-4. Но они могут дать повышенный результат, например, и при аденомиозе матки.



Или для того, чтобы выявить рак предстательной железы у мужчин, используется онкомаркер ПСА – это обязательный скрининг при наличии аденомы простаты. Поэтому утверждать, что онкомаркеры неинформативны, я не берусь. Они помогают выявить проблему как можно раньше, повторюсь, даже когда еще нет ее визуализации при компьютерной томографии, МРТ, УЗИ.



Что касается гормональных тестов, то тут не все однозначно. Женщина – это сложнейшая гормональная биохимическая лаборатория, ее гормональный фон меняется в каждый день цикла. Поэтому для сдачи анализов на каждый вид гормонов существуют свои особые, жесткие временные условия.



С гормонами щитовидной железы мы уже определились. Все, что касается гормонов гипофиза, гормонов надпочечников, поджелудочной железы, уже решает врач в зависимости от жалоб или анамнеза пациента.



– Сдавать все эти анализы лишь по собственной инициативе – дело бессмысленное и затратное. Вся эта информация без специальных знаний – лишний груз, – утверждает Анжела Кабиева. – Даже врач интерпретирует результаты анализов неоднозначно. У пациента повышенные онкомаркеры? Это необязательно означает, что у него онкология, положительный результат может дать что угодно, даже съеденная накануне большая порция сливочного масла.



Лишние и, как правило, ненужные знания при распространенной сегодня канцерофобии (боязнь развития онкологических заболеваний) несут только вред и расшатанные нервы. От которых, как мы знаем, все болезни. Поэтому повторимся: более узконаправленное обследование назначает лишь врач, он же результаты и интерпретирует, причем в динамике.