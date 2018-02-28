Освободить «Форестер» Оставляя номер мобильника под лобовым стеклом, вы облегчаете работу угонщиков

Кража автотранспортных средств по-прежнему одна из актуальнейших криминальных проблем современности. Такое заявление сделал начальник краевого УМВД России Николай Афанасьев, выступая перед депутатами регионального парламента.

Так, по данным краевого УМВД России, в 2017 году в Приморье зарегистрировано 733 кражи автотранспортных средств. И хотя это на 14,3 % меньше прошлогодних показателей, тем не менее статистика подтверждает: сколько бы правоохранительные органы ни боролись с похитителями автомобилей, какие бы силы и средства ни выделялись на предотвращение и раскрытие данного преступления, интерес злоумышленников к чужим авто не пропадает.



Вооружиться помог Интернет



В начале февраля во Владивостоке на скамье подсудимых оказались три приятеля, промышлявших возвратом угнанных машин их законным хозяевам за деньги. Их задержали в конце лета прошлого года. Недолгая трагикомичная история существования этой ОПГ вполне могла бы стать основой сценария ремейка знаменитой кинокомедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля»...



У обвиняемых Андрея Дмитриенко и Олега Зарядного (здесь и далее фамилии изменены. – Прим. авт.) было много общего. Обоим чуть меньше 30. У того и у другого среднее специальное образование. Искали, где можно не работать, но много получать. И общее увлечение – машины. Дмитриенко покупал подержанные иномарки для последующей продажи, а у Зарядного был свой бокс на улице Высоковольтной, где он занимался авторемонтом.



Рассказывает старший следователь ОМВД по Первореченскому району Владивостока майор юстиции Татьяна Колесниченко:



– В июне 2016 года Дмитриенко познакомился с Николаем Дороховым, ранее неоднократно судимым за угоны автотранспорта. Причем фамилию своего нового приятеля он узнал только в ходе следствия. Однажды Дорохов похвастался, что в Находке зарабатывал на жизнь кражей автомобилей, которые потом возвращал их же владельцам за вознаграждение. По словам угонщика, работа эта непыльная и безопасная, поскольку хозяева машин не обращались в полицию: мол, все равно не найдут, а тут есть возможность вернуть свое авто. И он за короткий срок заработал на угонах кучу денег. Такие перспективы быстрых и необременительных денег крайне заинтересовали Дмитриенко и Зарядного.



Прежде чем пойти на дело, начинающие угонщики выслушали наставления опытного приятеля и изучили видеоролики на сайтах в Интернете на интересующую их тему. Вооружились кодграббером, позволяющим открывать двери автомобилей с охранной сигнализацией, и проворотом – специальным приспособлением для проворачивания замка зажигания, то есть для запуска двигателя автомобиля.



Кодграббер они купили за 30 тысяч рублей у неустановленного следствием продавца, который через Интернет реализовывал хитроумные приспособления для отключения автомобильных сигнализаций. За товар рассчитывались через банковскую карточку. Опробовали его на автомобилях различных марок – электронная отмычка работала безотказно.

На другом интернет-сайте заказали банковскую карточку «Яндекс деньги», чтобы их потенциальные жертвы переводили на нее деньги за возврат машин. Карточку оформили на ничего не подозревающего знакомого.



В боксе у Зарядного приятели выточили три проворота из шестигранных ключей. Чтобы опробовать их в деле и набить руку, «мастеровые» приобрели на авторазборках несколько бывших в употреблении замков зажигания автомобилей марки Toyota, Subaru и Honda. Учения прошли успешно, оставалось попробовать провороты на реальном автомобиле.



Угнали, спрятали и… не нашли



Первый автомобиль Дмитриенко и Зарядный похитили на острове Русском в январе 2017 года. На дело пошли без своего наставника – не терпелось поскорее заработать легкие деньги. Одиноко стоящую «Тойоту-Виц» серого цвета парни приметили на обочине, на повороте к вертодрому. Людей поблизости не было. Дмитриенко подошел к автомобилю и «просканировал» сигнализацию кодграббером, то есть открыл и закрыл двери. Машину в этот раз трогать не стали и вернулись на материк. Через три дня около двух часов ночи они вновь приехали на остров на автомобиле Зарядного. Обреченный на угон «Виц» стоял на том же месте. На его похищение ушло не более 5–7 минут.



– На угнанные машины Дмитриенко и Зарядный вешали государственные регистрационные номера, которые заранее снимали с других автомобилей. На свою первую добычу прикрепили госномера, предварительно снятые с авто на улице 50 лет ВЛКСМ и – по иронии судьбы – тоже с автомобиля «Тойота-Виц» серого цвета. Похищенную легковушку угонщики далеко перегонять не стали – оставили на Русском, рядом с домом на улице Зеленой, – рассказала Татьяна Колесниченко.



На другой день, около 8 часов утра, парни позвонили хозяину украденного «Вица» (номер телефона владелец машины оставлял, как сегодня делают многие водители, под лобовым стеклом, чтобы позвонили, если его транспорт кому-то мешает) и «обрадовали» выкупом в 150 тысяч рублей. Чтобы их не запеленговали, злоумышленники использовали сим-карту, приобретенную на китайском рынке. Потом они ее выбросили.



Хозяин «Вица» парням не поверил, потребовал фотографии своей машины. Дмитриенко сфотографировал похищенный автомобиль и выложил снимки в Интернете через файлообменник. После чего отправил владельцу «Вица» СМС-сообщение со ссылкой на эти файлы.



Убедившись, что угонщики не блефуют, хозяин похищенного автомобиля попросил скидку до 120 тысяч рублей. Мол, я бедный студент, и чтобы собрать такую сумму, надо день-два, не меньше. Дмитриенко и Зарядный согласились подождать. Но когда через сутки они перезвонили владельцу похищенного авто, его мобильник отвечал длинными гудками. Злоумышленники сразу сообразили: здесь что-то не так. И больше не звонили «бедному» студенту. Но что делать с похищенным автомобилем, не знали.



Выждав две недели, парни решили проверить, стоит ли еще «Виц» на улице Зеленой, где они его оставили. Машины не было…



Как позже установит следствие, хозяин угнанного авто и его приятель прошерстили на машине все углы и закоулки острова Русского и нашли похищенный автомобиль, о чем немедленно известили полицию, где уже было возбуждено уголовное дело по факту угона.



Ничто угонщикам не чуждо. Даже совесть



Но первая неудача грабительский пыл не охладила. Дмитриенко и Зарядный угнали еще две автомашины – «Хонду-СРВ» белого цвета и «Субару-Форестер». В угоне последнего участвовал и Николай Дорохов. Но выкуп они получили только от владельца «Форестера», а на «Хонде» вновь прокололись.



Белую «Хонду» 2002 года злоумышленники похитили ночью на улице Адмирала Горшкова в начале февраля. По словам хозяйки, машина была приобретена в 2014 году за 500 тысяч рублей. Автомобиль защищали от угона дорогая автосигнализация и секретная кнопка для запуска двигателя, а также он был застрахован по системе КАСКО. Кстати, как и у владельца «Вица», номер мобильного телефона хозяйки «Хонды» лежал под лобовым стеклом. На всякий случай.



Через день после угона на ее мобильник пришло сообщение с предложением выкупить машину за те же 150 тысяч рублей. Женщина в ответ написала, что машина – подарок брата, но она не будет ее выкупать, потому что нет на это денег. А еще сообщила, что у нее многодетная семья и что автомобиль для нее и ее малолетних детей был единственной возможностью выехать на природу всем вместе.



На другой день от угонщиков пришло новое сообщение:



«Можете забирать машину». И указан адрес, где находится ее «Хонда».



Когда женщина приехала с мужем по указанному адресу, то действительно обнаружила свою машину. Правда, с чужими госномерами. Родные номера лежали в багажнике...



На автомобиль «Субару-Форестер» 2006 года выпуска, припаркованный около дома на улице Сабанеева, угонщики покусились в апреле прошлого года. Похищенную машину перегнали в пустующий гараж на проспекте «Красного знамени». Бесхозный бокс они нашли за две недели до угона. Несмотря на исправные замки, он был открыт. Ключи к замкам злоумышленники подобрали, обеспечив хранение угнанного авто.



Сломать судьбу за 20 тысяч



За «освобождение» «Форестера» его хозяин заплатил угонщикам 100 тысяч рублей. Деньги троица поделила между собой, причем большая часть досталась Дорохову. Куш его подельников – по 20 тысяч рублей...



Угонщиков задержали в августе, когда они уже потратили все деньги и расслабились, не ожидая внимания от правоохранительных органов. Во время обыска на квартире Дмитриенко были обнаружены неопровержимые улики – провороты, с помощью которых угонщики заводили двигатели угоняемых автомобилей. Правда, кодграббер полисмены не нашли. По словам задержанного, он выбросил отмычку в море. Конечно, злоумышленники раскаялись в совершении преступлений. И пообещали следователю, что больше не будут посягать на чужие автомобили. Тем не менее слезное покаяние не спасло их от суда.



Вывод из нашего рассказа пессимистичный. Если преступники положили глаз на вашего четырехколесного друга, то они непременно доведут свой черный замысел до логического конца. Так что русскую поговорку «от сумы и от тюрьмы не зарекайся» вполне можно дополнить фразой «и от угона автомобиля»...

Чтоб угонять замучились

Основная задача владельца автомобиля сделать так, чтобы угонщику для кражи понадобилось немало времени. А также было сложно продать запчасти с вашего авто. В такой ситуации угонщик, скорее всего, бросит неподатливый автомобиль и перейдет к менее защищенному.



Для более надежной безопасности вашего ТС сотрудники ГИБДД и эксперты сайта avtopravozashita.ru советуют:



– оформить полис КАСКО;



– установить качественную противоугонную систему, при этом лучше ее устанавливать не у официального дилера, а на специализированных сервисах, которые занимаются системами безопасности автомобилей и могут подключить противоугонную систему нестандартными методами;



– нанести VIN номер своего автомобиля на различные элементы кузова, например фары, стекла, зеркала, изнутри на крылья, чтобы при продаже запчастей с автомобиля было видно, что они краденые. А также вычислить, от какого авто данная запчасть. Это, скорее всего, отпугнет угонщиков от вашего авто, так как многие запчасти продать будет практически невозможно;



– помимо электронных систем защиты автомобиля нужно поставить и механические противоугонные системы;



– ставьте примитивные тумблеры и кнопки в неожиданных местах, которые будут отключать подачу топлива или систему зажигания.