Спасибо, бабушка Тамара, за труд и победу! В день своего 95-летия приморский ветеран получила открытку из Кремля

Жительница Владивостока Тамара Решетова накануне Дня защитника Отечества отметила знатный юбилей – 95 лет. В этот радостный день в гости к ветерану пришли специалисты департамента труда и социального развития Приморского края, чтобы вручить поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, сообщает primorsky.ru.

…Война застала юную Тамару в родном Приморье, в селе Беневском Лазовского района. В числе добровольцев ушел на фронт отец. За свой ратный труд красноармеец Герасим Горовой был награжден орденом Красной Звезды.



Оставшиеся в селе женщины, среди которых была и мама Тамары, без сна и отдыха трудились на колхозных полях. Тогда девушка решила, что ее место рядом с ними. В считаные месяцы освоила навыки вождения трактора.



– Сказать, что было трудно, – не сказать ничего, – вспоминает Тамара Герасимовна. – И переживали сильно за солдатиков наших, которые проливали кровь на фронте. И понимали, что помочь им, поддержать их мы можем только так – работая без нытья и жалости к себе. Так и работали в родном колхозе. Здесь и Победу встретили…



За самоотверженный труд в тылу во время войны Тамара Решетова была удостоена медали и почетного звания ветерана Великой Отечественной войны.



Тамара Герасимовна рано овдовела, и воспитание троих детей легло на хрупкие плечи молодой женщины. После войны она работала на нескольких заводах. Тяжелый труд в военные годы, а позже в заводских цехах серьезно отразился на здоровье.



Но и после выхода на заслуженный отдых она продолжала жить активной, полной жизнью, всю себя посвятив воспитанию внуков. В нынешний юбилей рядом с бабушкой были шестеро правнуков и три праправнучки.



Получив поздравление от президента России, Тамара Герасимовна попросила представителей департамента передать ответную открытку в Кремль с поздравлениями для главы государства.



– Хочу поздравить Владимира Владимировича с Днем защитника Отечества, – объяснила ветеран. – Я благодарна за внимание и заботу, которые наш президент уделяет пожилым людям, несмотря на свою занятость. Считаю, что его труд – это залог мира, спокойствия и благополучия каждого из нас. Желаю ему крепкого здоровья, бодрости духа!

Справка «В»

По данным краевого департамента труда и социального развития, почти 90 ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Приморье, отметили в феврале 2018 года юбилейные дни рождения: 15 человек отпраздновали 95-летие, остальные – 90-летие. Всем им вручили персональные поздравления от президента России.



Традиция вручать персональные поздравления ветеранам-юбилярам от президента появилась в 2012 году. Первые открытки от главы государства ветераны получили в День России, 12 июня. С тех пор открытки из Кремля вручены более 6,3 тысячи приморцев.