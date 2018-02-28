И дом построить может, и косички заплести Моего папу зовут Виталий Олегович Герасименко. Мне кажется, нет, я просто уверена, что мой папа может абсолютно все!

Он может быть веселым и смешным, нежным и внимательным, целеустремленным и смелым, очень строгим и чуточку вредным. Вообще-то, мой папа – инженер-строитель, а объекты, которые построены при его участии, находятся в Приморье, Хабаровском крае и даже в Республике Бурятия.



Впрочем, хорошо строить ему удается не только различные объекты, но и нас, его близких, в этом плане суровости ему не занимать. Хотя, надо честно признаться, вся папина строгость – от непокорности наших характеров и его страсти к дисциплине, поистине армейской. Мама вспоминает, что еще в студенческие годы ее поразил порядок в папиной комнате в общежитии и структурированность бакалейных запасов, где все было четко разделено и подписано.



Он это может. Так же, как и одеться, пока горит спичка, прыгать с парашютом, держать идеальный уголок на турнике, играть в бадминтон и на гитаре, лихо бить маваши (это круговой удар в боевых искусствах), заправски ездить верхом и ставить восхитительное вино.



И при всех этих по-настоящему мужских качествах папа запросто может вырастить из крохотного семечка стройный кипарис, приготовить польский бигос и испанскую паэлью. Да и косичку дочке заплести, к слову, он тоже может. А еще, видимо, когда русский язык мы совсем не понимаем, папа может перейти на украинский, сербский или польский.

Да, мой папа кого хочешь может свести с ума своими талантами. Я очень горжусь своим папой – любящим и любимым мужем, отцом и дедушкой!



Мария Герасименко, Владивосток