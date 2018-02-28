Отец, так не хватает твоего тепла… Я хочу рассказать о своем отце Василии Артемовиче Гайдае, ветеране Великой Отечественной и самом лучшем папке на свете.

В годы войны он воевал с японцами на Дальнем Востоке, был ранен. Страна наградила его орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За освобождение Кореи», «За победу над Японией» и другими.



После войны отец работал радистом в Хабаровском крае, дослужился до начальника радиостанции. Затем мы всей семьей переехали в Приморье, в село Кневичи. Сначала он трудился старшим электромехаником в городском узле связи Артема, затем заведовал всем электрохозяйством в одной из войсковых частей. Везде и всегда отец был на хорошем счету, ведь он был очень ответственным и исполнительным. Его постоянно хвалили на работе, а мы гордились им.



Папа был очень добрым, заботливым и отзывчивым человеком. Его сильно любили дети и внуки, уважали коллеги и односельчане. Он был веселым и жизнерадостным, очень общительным, готовым всегда прийти на помощь. Увлекался шахматами, а на праздниках развлекал гостей игрой на гитаре и гармошке.



А еще он был мастером на все руки. Мог починить часы, иногда просиживая над ними целые сутки, умел запаять прохудившуюся посуду и отремонтировать радиоприемник. Активности ему на все хватало, он еще и заядлым охотником и рыбаком был. В общем, не существовало ничего, чего наш папа не может, и во всем, во всем он был для нас примером.



Отец был очень дружен со своим старшим братом Михаилом, который тоже воевал. Он прошел всю войну, дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. Мы все, пятеро детей и девять внуков, собирались 23 Февраля и 9 Мая, чтобы поздравить папу и дядю с этими важными для них праздниками.



К сожалению, отца не стало в 1998 году. Он, хоть и сильно болел, мужественно переносил боль и ушел из жизни тихо. Прошло 20 лет, но папа до сих пор жив в наших сердцах. Только нам очень не хватает его тепла и житейских советов.



Наталья ЗАГОРОДНЯЯ, поселок Кневичи, Артемовский городской округ