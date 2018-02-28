Папа – пример для меня. И для других пап Мой папа, Сергей Ауслендер, конечно, может не все. Но того, что он умеет, хватит на многих пап.

Папа научил меня и продолжает учить многому: кататься на лыжах и коньках, читать умные книги, разбираться в оружии и музыке, уважать своих друзей, любить сестру и маму, хорошо относиться к людям.



Папа всегда со мной, когда я радуюсь или огорчаюсь, когда учусь или играю, когда болею или когда мне хорошо. Но главное, чему он меня научил, – следовать двум полезным житейским правилам: никогда не унывать и никогда не делать другим то, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе.



И, конечно же, папа учит меня всему, что важно в жизни человека, своим примером. За это я его и люблю.



Сергей Ауслендер-младший, Петропавловск-Камчатский