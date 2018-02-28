Папа может!!! Папа… В детстве, да и всю жизнь, наверное, для каждого из нас это самый сильный, самый добрый, самый умелый человек. «А я… а я папу позову!» – кто из нас хотя бы раз в жизни не произносил эту фразу?

Папа может все! Подбросить вверх до самого потолка, прокатить на шее, научить кататься на велосипеде, взять на рыбалку. Папа, безусловно, может передвинуть шкаф и отогнать страшную чужую собаку, починить все, что сломалось, ведь это – папа!



И самые теплые, самые нежные воспоминания наши о том, что мы делали вместе с папой: плавали в бассейне, разбирали первую в жизни машину, играли в разбойников, гуляли в парке…



Газета «Владивосток» продолжает акцию «Папа может!». Принять участие в ней может любой желающий. Пришлите нам фото, на котором вы (или ваши дети, внуки) делаете что-то вместе с папой, и расскажите о том, кто на снимке и какой он – ваш отец. А мы с удовольствием опубликуем и снимок, и рассказ.



Наши адреса: news@vladnews.ru, vlad-ivo@yandex.ru – с пометкой «Конкурс «Папа может!»; 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, газета «Владивосток», акция «Папа может!». Ждем ваших снимков и рассказов.



P.S. Если вы направляете нам снимок, на котором изображены дети, то тем самым подтверждаете, что вы официальные представители ребенка и даете разрешение на публикацию фото в газете «Владивосток» и на сайте vladnews.ru.