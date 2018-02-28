Воздушные «хищники» станут еще опаснее Боевые вертолеты приморской сборки, показавшие свою мощь в Сирии, ожидает модернизация

Минобороны России, проанализировав опыт войны на Ближнем Востоке, приняло решение закупить сверх государственного заказа еще 114 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» (это 10 полноценных эскадрилий армейской авиации). Об этом в феврале официально известил руководство Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» имени Сазыкина заместитель главы военного ведомства генерал армии Юрий Борисов.

Операция российских военно-космических сил (ВКС) и сил специального назначения по уничтожению террористических организаций в Сирии завершилась, как мы помним, в конце 2017 года. По итогам боевого применения военной техники, вооружения и боеприпасов Министерство обороны РФ совместно с конструкторскими бюро и заводами-изготовителями проводит анализ возможностей техники и вооружения, их недостатков и перспектив улучшения.



За комментариями корреспондент «В» обратился к военному эксперту полковнику в отставке Андрею Ратову, много лет отдавшему дальневосточной 11-й армии ВВС и ПВО.



«Аллигатор» рвет врага на части



– Андрей Валентинович, как вы оцените работу в Сирии ударно-разведывательных и командных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» приморской сборки?



– В Сирии с конца 2015 года находилось до одной эскадрильи Ка-52 (точное количество машин засекречено), экипажи прибывали по ротации из разных авиаполков со всей России, от Кубани до Приморья. Летчики и техники получили бесценный опыт ведения боевых действий против сильного и хорошо вооруженного противника в современных военных условиях. Были выполнены все поставленные командованием задачи. Не потеряно ни одной летной машины. Последнее особенно важно, поскольку удалось сохранить бесценные жизни пилотов и дорогостоящую технику.



Было зафиксировано несколько ракетных атак противника на «Аллигаторы» в ходе воздушных операций. Причем именно в Сирии была отработана схема их выхода из-под удара. Ка-52 делает резкий подъем-горку и в наивысшей точке отпускает тепловые ловушки. Ракета переключается с вертолета на ловушки, и машина, оставшись незадетой, продолжает выполнять боевую задачу.



За 2017 год ВКС России в Сирии совершили порядка 2000 боевых вылетов, уничтожили около 4 тысяч боевиков, свыше 40 тренировочных лагерей террористов, около 500 пунктов управления, а также 45 цехов и мастерских по производству оружия и самодельных боеприпасов. Трудно сказать, сколько из этих целей пришлось на долю именно «Аллигаторов». Но, видимо, больше, чем на долю остальных вертолетов, поскольку к Ка-52 было меньше всего нареканий со стороны летчиков и наземных войск.



Особо хочу отметить, что работать приморским «вертушкам» приходилось в различных условиях в дневное и ночное время. Они оказали неоценимую помощь при освобождении городов Алеппо, Хама, Хомс, Пальмира, Дейр-эз-Зор и ряда других. И совсем явное превосходство над врагом на поле боя проявили в горах и на открытой местности – в пустынях и на равнинах.



К примеру, ноябрьскую операцию по освобождению сильно укрепленного боевиками поселения Эль-Кдер можно смело заносить в наставления по боевому применению. Элитное подразделение сирийской армии ночью десантировалось с воздуха в районе Эль-Кдера в тылу у противника. Но перед атакой спецназа наши «Аллигаторы» в полной темноте нанесли сокрушительный огневой удар по позициям террористов. И сделали это виртуозно, уничтожив штаб, пункты обороны, места дислокации живой силы, склады и несколько единиц бронетехники. Сирийцы взяли господствующие высоты и сам населенный пункт без единой потери, а немногочисленные выжившие бандиты бежали в пустыню. В результате совместных действий нашей армейской авиации и сирийских десантников удалось освободить территорию в 60 кв. км, на которой расположены нефтяные вышки.



Кстати, в той операции Ка-52 прекрасно проявили себя еще и в качестве наводчиков: они эффективно корректировали огонь артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также координировали с воздуха продвижение наземных подразделений.



Совершенству пределов нет



– Вы сказали «было меньше всего нареканий». Значит, какие-то проблемы все-таки возникали?



– Ну, не в таком объеме, как у «Ночного охотника» – Ми-28Н. Не так давно председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС генерал Виктор Бондарев раскритиковал электронику этого боевого вертолета и очки для его пилотов. Вот над Ми-28Н предстоит еще серьезно поработать.



А что касается Ка-52, то, как говорится, нет пределов совершенству. Недавно, как вы знаете, на заводе «Прогресс» побывал замминистра обороны Юрий Борисов. Он рассказал о том, что «Аллигатору» предстоит модернизация. Это не означает, что работой винтокрылой машины недовольны. Но необходимо повысить ее эффективность. В частности, улучшить прицельную дальность новой противотанковой управляемой ракеты «Вихрь». Причем модернизация должна быть проведена в кратчайшие сроки, чтобы выполнение контракта не затягивалось.



Вертолет Ка-52 с марта 2016 года применялся для уничтожения групп террористов при помощи как неуправляемого, так и высокоточного вооружения. Он оснащен двумя вариантами управляемых ракет «Атака» с противотанковой кумулятивной и противопехотной осколочно-фугасной боевыми частями. Об эффективности этой ракеты говорит тот факт, что она с расстояния в 6 км уничтожает с первого раза террористов даже в небольшом незаметном и защищенном укрытии. Высокую точность продемонстрировали также ракеты калибра 80 мм.



А на завершающей стадии атаки используется 30-мм автоматическая пушка.



В перспективе Ка-52 получит новую систему наведения артиллерийского вооружения, которую разработал холдинг «Российские космические системы». Все дело в том, что боевая работа современной вертолетной пушки происходит на больших скоростях в условиях сильной вибрации и при значительных перемещениях вертолета и цели, при этом требуется высокая точность поражения. Новая установка существенно увеличит точность поражения наземных и воздушных целей, поскольку будут использованы наработки для ракетно-космической техники. Кроме того, повысится точность работы поворотного устройства орудия, увеличится его скорострельность и дальность поражения целей.

Также Ка-52 оснащены бортовым комплексом обороны «Президент-С», который успешно подавляет радиоэлектронные средства наведения ПВО террористов. При этом «Аллигатор» на четырех узлах подвески несет до 2000 кг боеприпасов, передвигаясь со скоростью 300 км/ч на расстояние до 1160 км.



Что касается воздушных боев, то у Ка-52 еще не было практики использования ракет класса «воздух-воздух» ближнего боя «Игла-В» в противоборстве с вертолетами и самолетами противника.



– Как думаете, у Минобороны уже достаточно этих «вертушек» или будут еще строить?



– ВКС России заинтересованы в существенном увеличении количества «Аллигаторов». Именно они сменят Ми-24, которые со времен войны в Афганистане верой и правдой служили нашим войскам.



Обратите внимание: раньше в Восточном военном округе Ка-52 были только в составе полка армейской авиации в Приморье. А в настоящее время заканчивается вооружение «Аллигаторами» еще и полка в Хабаровске. Сейчас его летчики активно осваивают воздушную машину.



За «Катраном» не заржавеет



– А как обстоят дела с морским собратом «Аллигатора» – Ка-52К «Катран»?



– Их уже собирают в Арсеньеве. Ка-52К корабельного базирования сохранил в себе все преимущества базовой модели и адаптирован к работе в условиях влажного морского климата. Вертолет изготавливается с применением антикоррозийных материалов. А благодаря укороченному складному крылу и механизму складывания лопастей он способен компактно располагаться в корабельном ангаре или трюме. Уменьшенные габариты «Катранов» позволят увеличить их количество на вертолетоносцах или десантных кораблях. Применение усиленных стоек шасси дает возможность вертолету взлетать и приземляться на корабельную площадку даже в сильную качку и легкий шторм.



В данный момент идет подготовка к проведению испытаний по оценке стойкости его бортового радиоэлектронного оборудования и авиационных средств поражения к воздействию внешних электромагнитных полей.



Также проводятся испытания новой навигационной системы. Ка-52К предназначен для патрулирования морской акватории, огневой поддержки десанта при высадке на берег и уничтожения надводных кораблей противника. Современное бортовое оборудование обеспечивает всепогодному вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море. Бронированная кабина экипажа и применение уникальной для мирового вертолетостроения катапультной системы обеспечивают летчикам максимальный уровень безопасности.



«Катран» имеет самолетную радиолокационную станцию «Жук-А» с дальностью обнаружения целей до 200 км. Расширена масса и номенклатура подвесного ударного вооружения, в частности, машины могут нести противокорабельные ракеты Х-35У с дальностью пуска до 130 км.



Вместо «Вихря» используются управляемые ракетные комплексы «Гермес-А». Это позволит вертолету работать с удаленными целями, не входя в зону действия зенитно-ракетных комплексов малого радиуса действия.



– «Катран» создавался под «Мистрали». А теперь ими будут вооружать корабли ВМС российской постройки?



– Без сомнения, наши корабли первого ранга, не говоря уже об авианесущих крейсерах, будут оснащаться этими разведывательно-ударными вертолетами. Под них также будут спроектированы и десантные корабли нового поколения.



Что касается «Мистралей», которые вместо России купил Египет, то арсеньевские «Катраны» их также освоят. В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу посещал Каир. Одной из тем переговоров с властями Арабской Республики стали предстоящие поставки Ка-52К. Ведь именно наш проект «Катран» победил в тендере на постройку корабельных вертолетов для египетских вертолетоносцев. Заказ для нашей страны очень значим: предстоит собрать не менее 16 «Катранов», по 8 на каждый «Мистраль». Это значит, что приморскому «Прогрессу» понадобится не менее года трудиться только над его выполнением.



Придется авиастроителям Арсеньева напрячься. Ведь помимо «Аллигаторов» и «Катранов» им еще предстоит собирать новые гражданские вертолеты Ка-62. Эти машины предназначены для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов (внутри кабины и на внешней подвеске), патрулирования и экологического мониторинга. Они могут работать на большой высоте в горных районах. К слову, и к этим «вертушкам» военное ведомство тоже присматривается.