Росреестр объявил о проведении бесплатных консультаций В первый день весны, 1 марта, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) проведет единый День консультаций для граждан и юридических лиц по всей стране, сообщили в краевом управлении Росреестра.

Более четырех тысяч специалистов по всей стране расскажут всем желающим о работе и услугах ведомства, ответят на широкий круг вопросов в сфере земельно-имущественных отношений, а также дадут консультации о способах и возможностях получения услуг в электронном виде с помощью официального сайта Росреестра.



В Приморье в этот день с 13.00 до 20.00 сотрудники краевого управления Росреестра проведут бесплатные консультации по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, кадастрового учета, земельного надзора, кадастровой стоимости и возможности ее пересмотра в специальных комиссиях. Прием будет вестись по следующим адресам:



– г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 102 (МФЦ);

– г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 9 (МФЦ);

– г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2 (Кадастровая палата);

– г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 2 (МФЦ);

– г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 91а (МФЦ);

– г. Уссурийск, ул. Ленина, 92 (Кадастровая палата);

– с. Хороль, ул. Ленинская, д. 51 (МФЦ);

– г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 64 (МФЦ);

– г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 43 (Кадастровая палата);

– г. Партизанск, ул. Аллилуева, д. 11б (МФЦ);

– г. Партизанск, ул. Садовая, 1 (Кадастровая палата);

– г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 101 (МФЦ);

– г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. 5 (МФЦ);

– г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 23 (МФЦ);

– г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 28/2 (МФЦ);

– г. Артем, ул. Интернациональная, д. 56 (МФЦ);

– г. Артем, ул. 40 лет Октября, д. 40 (Кадастровая палата);

– г. Находка, ул. Сенявина, д. 13 (МФЦ);

– г. Находка, ул. Школьная, д. 18 (Кадастровая палата);

– с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 57а. (Кадастровая палата).